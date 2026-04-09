Carlos Aguirre Gómez fue el director de Grupo Radio Centro, que vuelve a ser mencionado tras la detención de su viuda, Rosa María Rubio Zepeda, acusada de haberlo secuestrado y haber causado su muerte.

La detención de Rosa María Rubio Zepeda ha llevado a cuestionar ¿quién era Carlos Aguirre Gómez? Así que te lo contamos con los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Muerte de Carlos Aguirre Gómez habría sido provocada por su viuda

¿Quién fue Carlos Aguirre Gómez?

Carlos de Jesús Aguirre Gómez o bien, Carlos Aguirre Gómez nació en la Ciudad de México antes Distrito Federal (D.F.) y fue presidente de Grupo Radio Centro desde la muerte de su madre en 2008 y hasta 2013.

Forma parte de una familia de 10 hermanos:

María Esther Aguirre Gómez

Francisco Aguirre Gómez

María Guadalupe Aguirre Gómez

Rafael Aguirre Gómez

Ana María Aguirre Gómez

Adrián Aguirre Gómez

José Manuel Aguirre Gómez

María Trinidad Aguirre Gómez

María Adriana Aguirre Gómez

María Elena Aguirre Gómez

Su padre era un empresario en la radiodifusión, llamado Francisco Aguirre Jiménez. Siendo su madre María Esther Gómez.

Tras dejar Grupo Radio Centro, su hermano Francisco Aguirre Gómez se hizo cargo y es actualmente el presidente.

Francisco Aguirre y Carlos Aguirre, directivo de Grupo Radio Centro. (Saúl López/Cuartoscuro / Saúl López)

Dentro de los hobbies de Carlos Aguirre Gómez estaba el jugar golf.

La muerte de Carlos Aguirre Gómez sucedió el 13 de septiembre de 2020, bajo la causa de “Infarto agudo al miocardio no traumático. Cáncer de pulmón 3 meses, cardiopatía valvular 7 años”.

Los restos de Carlos Aguirre Gómez fueron cremados con acta de defunción expedida en Toluca, Estado de México.

¿Qué edad tenía Carlos Aguirre Gómez?

Carlos Aguirre Gómez murió a los 65 años de edad, pues murió el 13 de septiembre de 2020 y nació el 19 de febrero de 1955.

¿Quién era la esposa de Carlos Aguirre Gómez?

La esposa de Carlos Aguirre Gómez fue Rosa María Rubio Zepeda, con quien se casó en 2009.

Carlos Aguirre Gómez y Rosa María Rubio Zepeda. (Especial)

Anteriormente, Carlos Aguirre Gómez estuvo casado con Sofía Corcuera.

¿Qué signo zodiacal era Carlos Aguirre Gómez?

Carlos Aguirre Gómez era del signo zodiacal de Piscis, pues nació un 19 de febrero.

¿Cuántos hijos tuvo Carlos Aguirre Gómez?

Carlos Aguirre Gómez tuvo cuatro hijos en su matrimonio con Sofía Corcuera:

Sofía Aguirre Corcuera

Alejandra Aguirre Corcuera

Juan Carlos Aguirre Corcuera

Cristina Aguirre Corcuera

En su segundo matrimonio con Rosa María Rubio Zepeda tuvo dos hijos:

Sofía Aguirre Rubio

Manuel Aguirre Rubio

¿Qué estudió Carlos Aguirre Gómez?

Carlos Aguirre Gómez estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, siendo en 2004 cuando se le dio su cédula profesional.

¿En qué trabajó Carlos Aguirre Gómez?

Carlos Aguirre Gómez fue director de Grupo Radio Centro, así como:

Director general de la Organización Impulsora de la Radio Laguna (OIR)

Presidente de la Asociación de Radio del Valle de México (ARVM)

Director y presidente de CJR Radio

Miembro del patronato del Teletón

Muerte de Carlos Aguirre Gómez habría sido provocada por su viuda

Aunque transcurrieron casi 6 años de la muerte de Carlos Aguirre Gómez, su viuda fue detenida en Estados Unidos acusada de secuestro agravado y homicidio del empresario.

Por una denuncia interpuesta por los hijos de Carlos Aguirre Gómez, es que Rosa María Rubio Zepeda fue detenida en Miami, y será extraditada a México por las denuncias que tiene en su contra.

Según filtraciones de la denuncia, Rosa María Rubio Zepeda habría tenido secuestrado al empresario por casi diez años. Sin embargo, hubo una transferencia de bienes que los hizo dudar sobre el motivo de la muerte de Gómez.

Días antes de que Carlos Aguirre Gómez muriera, Rosa María Rubio Zepeda transfirió fideicomisos y bienes a su nombre.

Ante ello, hijos del empresario iniciaron la batalla legal pese a que un jurado ratificó en dos ocasiones a Rosa María Rubio Zepeda como la heredera universal.

Tras la detención de la viuda de Rosa María Rubio Zepeda, sus abogados han cuestionado el uso de “tráfico de influencias” por los hijos de Carlos Aguirre Gómez.