Tras el arresto de Rosa María Rubio, la periodista Laura Brugés acusó censura sobre el caso de Grupo Radio Centro en varios medios de comunicación.

El jueves 9 de abril se dio a conocer la detención de Rosa María Rubio, viuda del exdueño de Grupo Radio Centro, Carlos Aguirre Gómez, bajo la afirmación de que lo habría asesinado.

Pese a que se descartó que la detención fuera por dicho motivo, los hijos del primer matrimonio de Carlos Aguirre Gómez afirman que lo privó de su libertad durante años para obtener sus bienes.

Caso Grupo Radio Centro: acusan censura tras arresto de Rosa María Rubio

Mediante redes sociales, Laura Brugés señaló una posible censura en el caso de Grupo Radio Centro, tras la eliminación de la nota de Proceso referente a la detención.

Acusan censura en caso de Grupo Radio Centro (Captura de pantalla)

La periodista menciona que estarían bajando las noticias del caso Grupo Radio Centro, ya que no sería el único medio que habría eliminado notas sobre el caso, aunque no compartió más ejemplos.

O, a su vez, que se omitiera el tema de la detención, como se observa en diversos medios en los que no se abordó el arresto de Rosa María Rubio ni otras menciones de la situación.

En redes sociales también apuntaron el tema y cómo se ha abordado, destacando que Proceso no estigmatizó a Rosa María Rubio a diferencia de otros sitios en los que se le llamó “viuda negra”.

Caso Grupo Radio Centro: contexto del arresto de Rosa María Rubio

Rosa María Rubio habría sido detenida bajo la acusación de secuestrar durante años a Carlos Aguirre Gómez y provocarle la muerte para obtener todos sus bienes.

La denuncia fue emitida por parte de los cuatro hijos de Carlos Aguirre Gómez tres meses después de que el dueño de Grupo Radio Centro murió en 2020, dejando como heredera universal a Rosa María Rubio.

Se acusa que la mujer habría transferido a su nombre tanto propiedades como fideicomisos y activos de Carlos Aguirre Gómez en años previos a su muerte.

Al respecto, la hija de Rosa María Rubio, Sofía, argumentó en video que su madre amaba a Carlos Aguirre Gómez, quien habría muerto de un infarto agudo tras padecer una cardiopatía valvular.

A su vez, la defensa de Rosa María Rubio señala que no hay denuncias previas sobre las acusaciones de secuestro y homicidio en contra de Carlos Aguirre Gómez.