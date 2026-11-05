A una semana de la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, diputados presentaron iniciativas en las que proponen que el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas quede inscrito con letras de oro en San Lázaro.

Se tratan de iniciativas que fueron promovidas por Arturo Hernández Tapia de Morena y Pablo Vázquez Ahued de Movimiento Ciudadano, que plantean concretar el homenaje legislativo de alto nivel.

Sin embargo, la posibilidad de que el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas sea inmortalizado con letras de oro en la Cámara de Diputados, podría no concretarse debido a un importante obstáculo.

Cuauhtémoc Cárdenas (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Proponen inscribir nombre de Cuauhtémoc Cárdenas en letras de oro en San Lázaro

El 28 de octubre de 2026 murió a los 92 años de edad en la Ciudad de México (CDMX), el fundador del PRD y líder histórico de la izquierda moderna en México, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Un par de días después, el viernes 30 de octubre, se llevó a cabo un homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes y ahora se buscará que su nombre sea inmortalizado en San Lázaro.

Así lo propusieron los diputados Arturo Hernández Tapia y Pablo Vázquez Ahued, quienes presentaron iniciativas independientes para inscribir el nombre de Cuautémoc Cárdenas en letras de oro.

En sus propuestas, los legisladores federales de Morena y Movimiento Ciudadano pidieron que se incluya el nombre en el Muro de Honor del salón de sesiones de San Lázaro.

Arturo Hernández Tapia planteó que se añada la leyenda “Constructor de la transición”, mientras que Pablo Vázquez Ahued pidió que se incluya la frase “Promotor de la Transición a la Democracia”.

Nombre de Cuauhtémoc Cárdenas tendría que esperar muchos años para ser inscrito en letras de oro en San Lázaro

Las propuestas independientes que los diputados de Morena y Movimiento Ciudadano presentaron para inscribir en letras de oro el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas en San Lázaro, podrían fracasar.

Lo anterior debido a que el Reglamento para las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados advierte que solo pueden ser ingresados nombres de figuras con al menos 50 años de haber muerto.

Así se plantea en el artículo 8 de la reglamentación que está vigente desde el 2024, pues refiere que es necesario que se cumpla con el “periodo no menor a cincuenta años”.