Las mariposas monarca registraron un aumento de 64% en la superficie de bosque ocupada por sus bosques de hibernación en México durante la temporada 2025-2026, al pasar de 1.79 a 2.93 hectáreas.

La noticia representa un avance para la conservación de la mariposa monarca, una especie migratoria, cuya población enfrenta diversas amenazas ambientales.

De acuerdo con el monitoreo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y WWF México, este es el segundo año consecutivo en que aumenta la presencia de las mariposas monarca en sus bosques de hibernación.

Mariposas monarca aún están lejos de su máximo histórico

Aunque la recuperación de las mariposas monarcas en México es una señal positiva, la superficie ocupada por las colonias todavía se encuentra muy por debajo del máximo histórico de 18.19 hectáreas, registrado durante la temporada 1996-1997.

Durante el último monitoreo se identificaron nueve colonias:

Tres en Michoacán

Seis en el Estado de México

En ese sentido, cinco de ellas, que ocuparon 2.27 hectáreas, se localizaron dentro de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca; la colonia más grande de mariposa monarca se registró en el ejido El Rosario, Michoacán, con una superficie de 1.62 hectáreas.

Mariposa monarca (Cortesía)

¿Por qué aumentó la presencia de mariposas monarca en México?

Entre los factores que favorecieron la recuperación de la mariposa monarca en México se encuentran:

Mejores condiciones climáticas en las zonas de reproducción de Estados Unidos

Primaveras y veranos menos secos

Menor sequía durante la migración hacia México

Estas condiciones contribuyeron a mantener una mayor disponibilidad de néctar y a que aumentara en un 64% la presencia de mariposas monarca en los bosques de hibernación en México.

El aumento también ha generado mensajes en redes sociales que recuerdan a Homero Gómez González, ambientalista conocido como el “Guardián de las Monarca”, quien dedicó su vida a proteger los bosques de oyamel de El Rosario y fue asesinado en 2020.

Sin embargo, el cambio climático, los plaguicidas y la tala ilegal continúan amenazando a la especie, aunque las mariposas monarca muestran señales de recuperación, su conservación requiere esfuerzos sostenidos en México, Estados Unidos y Canadá.