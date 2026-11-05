José Alfredo García Gutiérrez, enlace municipal en Tijuana del Movimiento del Sombrero en Baja California, fue asesinado en la colonia Reforma el domingo 1 de noviembre.

Reportes de medios locales señalan que García Gutiérrez acudió al parque Reforma tras recibir la llamada de un sobrino suyo que estaba siendo víctima de extorsión.

Aparentemente, intentó de mediar la situación, momento en el que fue atacado a balazos en el lugar, sitio en el que fueron localizados tres casquillos 9mm.

Leopoldo Sánchez, líder estatal del Movimiento del Sombrero en Baja California, declaró que la muerte de García Gutiperrez es un reflejo de la inseguridad en Tijuana.

En este sentido, descartó que el asesinato fuera por la actividad política de su compañero dentro del movimiento, por lo que calificó el acontecimiento como un “hecho aislado”.

José Alfredo García Gutiérrez marchó en Tijuana por el aniversario luctuoso de Carlos Manzo

Antes de morir, José Alfredo García Gutiérrez fue parte de la marcha que se organizó en Tijuana por el aniversario luctuoso del líder fundador del Movimiento del Sombrero, Carlos Manzo.

García Gutiérrez emitió declaraciones para el medio Seminario ZETA, mismas en las que criticó al gobierno por no cuidar a los ciudadanos de la violencia y la delincuencia organizada.

El gobierno no se ha dedicado a combatir la delincuencia organizada y todos los que andan ahí pasándose de listos con el mismo pueblo, porque es parte del sistema de ellos. Creo que ellos no trabajan para no afectar sus intereses. José Alfredo García Gutiérrez

José Alfredo García Gutiérrez (Especial)

Por el momento, todavía no hay personas detenidas por el asesinato de José Alfredo García Gutiérrez.

Se espera que en próximos días haya más datos en torno a la investigación de los hechos.