Yeraldine Bonilla anunció que presentó su renuncia este miércoles 4 de noviembre de 2026 a la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa, con un mensaje en el que agradeció al gobernador con licencia Rubén Rocha.

He presentado mi renuncia como Secretaria General de Gobierno a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, a quien le deseo el mayor de los éxitos.Al Gobernador con licencia, Dr. Rubén Rocha Moya le agradezco haber confiado en mí para ser la primera mujer en ocupar la Secretaría General de Gobierno en nuestro estado. Yeraldine Bonilla, Secretaría General de Gobierno en Sinaloa

La exfuncionaria también destacó que fue la primera mujer en encabezar la Secretaría General de Gobierno en Sinaloa, responsabilidad que, aseguró, asumió con compromiso y dedicación.

Yeraldine Bonilla recordó además que durante su paso por la administración estatal tuvo la oportunidad de desempeñarse como gobernadora, y calificó esa experiencia como “el más alto honor” de su vida pública.

Yeraldine Bonilla renuncia (Especial)

¿Por qué renunció Yeraldine Bonilla a la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa?

Yeraldine Bonilla renunció a la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa para reincorporarse a su cargo como diputada local en el Congreso del Estado.

Es de recordar que asumió el cargo el 24 de octubre de 2025, nombrada originalmente por el entonces gobernador Rubén Rocha.

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