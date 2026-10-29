Lula da Silva, presidente de Brasil, lamentó la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ocurrida el 28 de octubre de 2026, y reconoció su legado político y su lucha por la democracia, la soberanía y la igualdad social en América Latina.

A través de un mensaje en redes sociales, Lula recordó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como uno de los líderes políticos más importantes de México y destacó su contribución a las causas progresistas de la región.

Cuauhtémoc Cárdenas murió a los 92 años, después de una trayectoria marcada por su participación en la vida política mexicana y su defensa de la democracia.

Lula da Silva despide a Cuauhtémoc Cárdenas y destaca su legado para la izquierda (Lula da Silva en X)

Así recordó Lula da Silva a Cuauhtémoc Cárdenas tras su muerte

En su mensaje, Lula da Silva destacó que el legado de Cuauhtémoc Cárdenas es una referencia para el campo progresista de América Latina y el Caribe.

También señaló su papel en la defensa de la soberanía y la promoción de políticas orientadas a la igualdad social.

El presidente brasileño agregó que, a lo largo de sus 92 años, Cárdenas contribuyó a abrir camino para una generación de líderes políticos que hoy respaldan al gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Lula da Silva recuerda sus encuentros con Cuauhtémoc Cárdenas

Lula da Silva también recordó las ocasiones en las que tuvo la oportunidad de dialogar con Cuauhtémoc Cárdenas y de coincidir con él para “luchar a su lado por una América Latina desarrollada, justa y libre”.

El mandatario describió ese objetivo como “una región soberana que mexicanos, brasileños y demás pueblos hermanos están ayudando a construir”.

Finalmente, Lula expresó sus condolencias a los familiares de Cuauhtémoc Cárdenas, en especial a su hijo Lázaro Cárdenas Batel, a quien también identificó como su amigo.

El presidente brasileño manifestó sus profundos sentimientos por la muerte del ingeniero y afirmó que “las luchas de Cuauhtémoc seguirán inspirando a todos aquellos que sueñan con un futuro mejor y más justo”.