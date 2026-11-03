El presidente Miguel Díaz-Canel acudió este lunes 2 de noviembre a la embajada de México en Cuba para firmar el libro de condolencias por lo ocurrido con Cuauhtémoc Cárdenas.

Fue la noche del 28 de octubre de 2026, cuando se confirmó la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas, icónico político mexicano recordado por su férrea defensa de la democracia nacional.

Miguel Díaz-Canel destaca legado de Cuauhtémoc Cárdenas al firmar el libro de condolencias en Cuba

En un acto de alto significado diplomático en La Habana, Díaz-Canel visitó la embajada mexicana para plasmar su firma en el libro de condolencias por la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas.

Autoridades destacaron que el presidente de Cuba acudió para dejar un mensaje de condolencias en el que evidenció su profundo respeto hacia el referente político mexicano.

Díaz-Canel resaltó la contribución de Cárdenas al fortalecimiento de los vínculos bilaterales, junto con su incansable defensa de la soberanía y de las causas sociales.

En su mensaje, el presidente cubano definió a Cárdenas como un infatigable luchador por el progreso con justicia social y uno de los mejores amigos de la isla.

Miguel Díaz-Canel firma libro de condolencias por Cuauhtémoc Cárdenas en Cuba (@EmbaMexCuba / X)

De esta manera Díaz-Canel rindió tributo a Cuauhtémoc Cárdenas, quien se convirtió en uno de los máximos representantes de la izquierda nacional.

Asimismo, enalteció la entereza, la altura moral y la dignidad de Cárdenas como expresión de los valores del pueblo mexicano, agradeciendo su aporte a la amistad entre ambas naciones.

Días antes, Díaz-Canel había expresado en un mensaje en X su pesar por la partida del “entrañable amigo”, destacando su compromiso con América Latina y el Caribe.

Finalmente, Díaz-Canel transmitió sus condolencias y solidaridad a toda la familia Cárdenas, así como al gobierno y a todo el pueblo de México.

Ante estos hechos, el embajador mexicano Miguel Ignacio Díaz Reynoso agradeció formalmente el gesto solidario del jefe de Estado cubano.