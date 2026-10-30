Internacional Socialista despidió a su presidente honorario, Cuauhtémoc Cárdenas, destacando su legado democrático y lucha en México y América Latina.

Su legado seguirá guiando a todos los que luchan por la democracia y la justicia social. Internacional Socialista

Tras darse a conocer la muerte del ingeniero y político la noche del miércoles 28 de octubre, la organización internacional se ha sumado a los diversos mensajes de condolencias a nivel mundial.

Todos ellos resaltaron la trayectoria y compromiso político de Cuauhtémoc Cárdenas, a quien destacan como un pilar en la democracia mexicana, así como defensor de América Latina.

Internacional Socialista despide a Cuauhtémoc Cárdenas, “incansable defensor democrático”

Mediante redes sociales, la Internacional Socialista lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, quien era un “incansable defensor de la democracia”, por lo que su muerte es una gran pérdida para México.

Internacional Socialista despide a Cuauhtémoc Cárdenas y destaca su legado democrático (Internacional Socialista)

La Internacional Socialista también destacó la trayectoria de su presidente de honor, a quien definieron como un hombre de firmes principios, comprometido a la justicia social en México y América Latina.

Cuauhtémoc Cárdenas también dedicó su vida al cambio político y democrático, desde que fungió como gobernador de Michoacán hasta su trabajo como primer Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El trabajo de Cuauhtémoc Cárdenas inspiró a millones, como destaca la Internacional Socialista, que reconoció al ingeniero en 2017 como su presidente de honor por su experiencia, sabiduría y lealtad.

Por lo que a nombre de toda la organización, Internacional Socialista expresó sus sentidas condolencias tanto a la familia de Cuauhtémoc Cárdenas como a sus amigos, compañeros y todo el pueblo de México.

Organizaciones y gobiernos destacan figura de Cuauhtémoc Cárdenas en mensajes de condolencias

Internacional Socialista solo es una de las organizaciones, políticos y gobiernos de todo el mundo que han expresado sus condolencias por la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas.

En los mensajes, destacaron el servicio público de Cuauhtémoc Cárdenas, y en el caso del presidente de Brasil, Lula da Silva, señaló su papel fundamental en la lucha por la soberanía.

Lula da Silva despide a Cuauhtémoc Cárdenas y destaca su legado para la izquierda (Lula da Silva en X)

Otras organizaciones que dedicaron un mensaje a Cuauhtémoc Cárdenas fueron: