La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que su administración destinará fondos públicos para reconstruir las estatuas de los líderes revolucionarios Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara.

“He decidido que vamos, como Gobierno de la Ciudad, a construir esas esculturas e instalarlas en otro punto de la ciudad, para que no tengamos ya problemas de este tipo” Clara Brugada

Esta iniciativa surge tras la remoción de las figuras originales de la colonia Tabacalera, una acción ejecutada previamente por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, que generó diversas protestas sociales.

La mandataria capitalina subrayó que las nuevas piezas, coordinadas por la Secretaría de Cultura, se instalarán en una ubicación distinta para evitar conflictos con los residentes locales que se oponen a su presencia.

Clara Brugada anunció que estatuas de Fidel Castro y Che Guevara serán reconstruidas y reubicadas en la CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció durante una conferencia de prensa que se van a reconstruir y reubicar las estatuas de Fidel Castro y Che Guevara retiradas de la Plaza San Carlos en Cuauhtémoc.

Escultura de Fidel Castro y Che Guevara en Jardín Tabacalera en CDMX (Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro)

Esto tras una manifestación realizada por diversas organizaciones durante el aniversario de la Revolución Cubana, en la cual exigieron la devolución de las piezas.

Clara Brugada busca instalar las nuevas piezas en un punto distinto de la ciudad para evitar que se repitan problemas y “conflictos políticos” relacionados con su ubicación anterior en la colonia Tabacalera.

Hasta el momento, no se ha revelado la ubicación exacta donde se planea reubicar las estatuas de Fidel Castro y Che Guevara.

La jefa de Gobierno reconoció que, aunque algunos vecinos y la alcaldesa se oponían, hay otros ciudadanos que sí están de acuerdo con su presencia.

“Seguramente algunos vecinos no estuvieron de acuerdo, la alcaldesa no estuvo de acuerdo, pero hay otros vecinos que, gente, ciudadanos, que están de acuerdo; y, en torno a eso, nosotros como Gobierno de la ciudad sí estamos de acuerdo y vamos a hacerlo” Clara Brugada

Clara Brugada subrayó que su administración prioriza el diálogo y la política por encima de otras acciones.

Además, defendió el derecho a la libre expresión en el marco de las protestas que reclamaban las figuras.

Clara Brugada no dio más detalles sobre la fecha de presentación, el tamaño de las estatuas de Fidel Castro y Che Guevara y los materiales que se utilizarán para su reconstrucción.

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, indicó que la secretaría de Cultura está a cargo de la creación del conjunto escultórico, conocido como Encuentro.

¿Por qué se retiraron las estatuas de Fidel Castro y Che Guevara en Cuauhtémoc?

Las estatuas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara fueron retiradas de su ubicación original en la Plaza San Carlos, en la colonia Tabacalera, debido a una orden de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

La remoción se llevó a cabo el 16 de julio de 2025 porque tanto la alcaldesa como un sector de los vecinos de la zona no estaban de acuerdo con la presencia de estos personajes históricos en la plaza.

Mientras algunos ciudadanos se oponían, otros no tenían inconveniente en que permanecieran, lo que generó un conflicto de opiniones en la comunidad.

El Gobierno de la Ciudad de México calificó este retiro como ilegal, ya que la alcaldía no solicitó ni obtuvo la aprobación del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos para realizar dicha acción.