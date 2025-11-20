Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, insistió en su propuesta de fundir las estatuas de Fidel Castro y Che Guevara y ahora propuso que se dedique a hacer un monumento a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el pasado 1 de noviembre.

“Estos son los que deberían ser los verdaderos presos políticos, dictadores y asesinos, que ustedes veneran y por lo visto siguen sus mismos pasos. Una gran idea sería fundirlas y hacerle un homenaje a Carlos Manzo. ¡Viva la resistencia y la libertad!" Alessandra Rojo de la Vega. Alcaldesa de Cuauhtémoc

Ante las detenciones de personas que se manifestaron el 15 de noviembre por el asesinato de Carlos Manzo, dijo que “estos son los que deberían ser los verdaderos presos políticos”.

La alcaldesa de Cuauhtémoc mostró fotos en los que las estatuas de Fidel Castro y Che Guevara se encuentran embaladas con plástico y en una bodega.

¿Cuál será el destino de las estatuas de Fidel Castro y Che Guevara? Alessandra Rojo de la Vega quiere que sean homenaje a Carlos Manzo

Cabe recordar que las estatuas de Fidel Castro y Che Guevara fueron retiradas en julio pasado de un parque de la colonia Tabacalera por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

La justificación fue por irregularidades en su instalación en 2017, una de ellas es que no había cédula obligatoria emitida por el Comité de Monumentos y Obras Artísticas.

Por esta situación incluso se pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum además de que se generaron protestas por ciudadanos cubanos y mexicanos.

¿Alessandra Rojo de la Vega fundirá estatuas de Fidel Castro y Che Guevara para monumento a Carlos Manzo?

Alessandra Rojo de la Vega dio la idea de fundirlas para hacer un homenaje a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

Cabe recordar que en Uruapan, Michoacán, han iniciado una convocatoria de recolección de llaves con el objetivo de construir un monumento a Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre en la plaza central del municipio.

La campaña se denominó “Ni un paso atrás” y ha dispuesto la Casa de la Cultura para el resguardo de las mismas.