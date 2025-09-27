El Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos (COMAEP) solicitó ante la Contraloría de la Ciudad de México (CDMX) que se investigue el retiro de las estatuas de Fidel Castro y Che Guevara por presuntamente, ser irregular.

La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo De la Vega retiró en julio la banca del “Encuentro” ubicada en la colonia Tabacalera, que conmemoraba la vez que Fidel Castro y Che Guevara se conocieron.

Sin embargo, el COMAEP se pronunció en contra del retiro de dicha banca y Morena presentó denuncias, ya que sería patrimonio de la CDMX, pese a que la alcaldesa señaló irregularidades en su colocación.

Estatuas de Fidel Castro y Che Guevara: COMAEP pide investigación a autoridades de CDMX por retiro “irregular”

Mediante comunicado, la COMAEP dio a conocer que solicitó una investigación formal ante la Contraloría General de CDMX por el “retiro irregular” de las estatuas de Fidel Castro y Che Guevara.

Ya que las autoridades de Cuauhtémoc quitaron dicho monumento sin la autorización de COMAEP como está establecido en la normatividad vigente desde 2017.

De acuerdo con lo señalado por COMAEP, sus integrantes aprobaron solicitar la intervención de la Contraloría el pasado 23 de septiembre, ante la falta de respuesta de parte de Alessandra Rojo De la Vega.

Esto para que sea la Contraloría la que deslinde responsabilidades en el retiro no autorizado por COMAEP de las estatuas de Fidel Castro y Che Guevara, como se pidió formalmente este viernes 25 de septiembre.

Y es que apuntan, la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana refrenda que toda instalación o reubicación de algún monumento en CDMX debe ser aprobada por COMAEP.