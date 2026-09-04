Brenda Valenzuela, mamá de Carlos Emilio Galván, pidió ayuda a Claudia Sheinbaum para encontrar al joven a once meses de su desaparición; ruega que el Estado lo busque.

“No le pido que se ponga en mi lugar de madre…Le pido que se ponga en el lugar de mi hijo: privado de su libertad, víctima de una desaparición forzada”. Brenda Valenzuela, mamá de Carlos Emilio, joven desaparecido

Mediante un mensaje en sus redes sociales, Brenda Valenzuela hizo dicha petición a la presidenta de México, por empatía con Carlos Emilio y por humanidad a la justicia.

Además, Brenda Valenzuela pidió a Claudia Sheinbaum dar nombre a la situación, ya que no es un caso asilado como se observa en los 132 mil 189 desaparecidos en México.

Brenda Valenzuela pide ayuda a Sheinbaum por la desaparición de su hijo (FGR)

Carlos Emilio: Brenda Valenzuela pide ayuda a Claudia Sheinbaum por desaparición de su hijo

En su mensaje, Brenda Valenzuela pidió a Claudia Sheinbaum, con las últimas fuerzas que le quedan, se busque a Carlos Emilio a once meses de su desaparición.

La mamá de Carlos Emilio señaló que no le pide que se ponga en su lugar, ya que el dolor que sufre no se lo desea a nadie; sin embargo, sí que piense en el joven víctima de la desaparición forzada.

Aseveró que han sido once meses que Carlos Emilio ha pasado sin libertad y con miedo, que pueden sentirse como una destrucción injusta e inhumana.

Además de que esos mismos once meses han sido una tortura interminable para Brenda Valenzuela y su familia, pese a que hicieron todo lo correcto como corresponde a la ley.

Por lo que Brenda Valenzuela pidió a Claudia Sheinbaum que por la urgencia que exige la vida y con un corazón pulverizado, ayude a que Carlos Emilio para que pueda regresar a casa.

Brenda Valenzuela pide ayuda a Sheinbaum por la desaparición de su hijo (Captura de pantalla)

Brenda Valenzuela pide a Claudia Sheinbaum dar nombre a la crisis de desaparecidos

En su mensaje, Brenda Valenzuela también pidió a Claudia Sheinbaum que dé nombre a la crisis de desaparecidos como lo que es, ya que no se trata de un caso aislado la desaparición de Carlos Emilio.

Añadió que también se debe actuar, ya que como vería en el caso de Carlos Emilio, el Estado no está ayudando y cada minuto que permanece inmóvil puede marcar la diferencia.