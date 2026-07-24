Brenda Valenzuela, mamá de Carlos Emilio Galván, informó que la audiencia por la desaparición y parte de la investigación por su desaparición, concluyó sin detenidos.

El reciente miércoles 22 de julio, la mamá de Carlos Emilio había acusado que no se le permitió su asistencia virtual a una audiencia en Culiacán, Sinaloa, pese a solicitud judicial.

Al respecto, Brenda Valenzuela explicó que la audiencia buscaba que obtuviera acceso a los detalles de la investigación, a casi 10 meses de la desaparición del joven.

Caso Carlos Emilio Galván avanza sin detenidos: informa Brenda Valenzuela tras audiencia

Al día jueves 23 de julio, no hay detenidos por la desaparición de Carlos Emilio Galván, tal como confirmó su mamá, Brenda Valenzuela, tras asistir a audiencia de manera virtual.

Carlos Emilio Galván, joven de Durango desaparecido en Mazatlán, Sinaloa (FGE de Durango)

Esto fue tras rechazo de su presencia virtual en una audiencia que fue pospuesta para este jueves 23 de julio, con solicitud judicial para permitir a Brenda Valenzuela comparecer.

Al respecto, la mamá de Carlos Emilio confirmó que la audiencia es parte del proceso de investigación, para que compareciera y obtuviera información sobre los avances.

Sin embargo, por secrecía del caso de Carlos Emilio, tampoco puede dar avances de la investigación y debido al tipo de audiencia, Brenda Valenzuela no pudo hablar en la misma.

Aunque también mencionó en entrevista a MVS Noticias que la investigación al momento está en un punto importante, sin dar más detalles, sólo descartando que no hay detenidos.

Caso Carlos Emilio Galván: jueza quería que Brenda Valenzuela estuviera presente

En el mismo espacio también dio a conocer por qué no le permitieron la entrada a la audiencia el reciente 22 de julio, debido a que la jueza buscaba su presencia.

La mamá de Carlos Emilio mencionó que se hizo la solicitud formal para presentarse a la audiencia, sin embargo, Brenda Valenzuela vive en Durango.

Brenda Valenzuela mencionó que fue hasta que presentó un recurso de queja que se le permitió asistir a la audiencia, con lo que señaló fueron muchas limitaciones.