Tras anunciarse una mega bloqueo el 24 de noviembre por el sector de la agricultura y transportistas, Aeroméxico y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) advirtieron a sus usuarios de prever retrasos.

Debido a que el bloqueo del 24 de noviembre se realizará en distintas carreteras, transportistas dieron a conocer a partir de qué hora se iniciará el movimiento de ambos sectores.

Aeroméxico y AIFA piden a sus usuarios prever tiempo por bloqueo del 24 de noviembre

Se anunció que el bloqueo del 24 de noviembre de transportistas en alianza con organizaciones campesinas se realizará en carreteras de México, siendo Aeroméxico y el AIFA que prevean retrasos.

A través de un post en X, Aeroméxico pidió a sus usuarios con vuelos el 24 de noviembre que recuerden los bloqueos previstos para ese mismo día que podrían retrasar sus traslados.

“Debido a posibles bloqueos viales en diversos puntos del país el día de mañana 24 de noviembre, te sugerimos tomar precauciones y anticipar tu llegada al aeropuerto para evitar contratiempos”. Aeroméxico.

Aeroméxico pide a usuarios prever bloqueo del 24 de noviembre. (@Aeromexico)

Por otra parte, el AIFA señaló a sus usuarios a prever retrasos en sus traslados recordando qué carreteras estarán en el bloqueo del 24 de noviembre que podrían entorpecer la llegada a sus instalaciones.

“Posibles carreteras afectadas: Autopista México-Toluca, Autopista México-Querétaro, Autopista México-Pachuca y Autopista México-Puebla”. Comunicado del AIFA.

AIFA pide a usuarios prever bloqueo del 24 de noviembre. (@aifaaero)

La hora en que iniciará el bloqueo del 24 de noviembre

Se confirmó el bloqueo del 24 de noviembre en carreteras de México y Jeannet Chumacero, Vicepresidente de comunicación y enlace de la ANTAC, dio a conocer la hora en que todo se paralizará.

Chumacero informó en entrevista con Azucena Uresti que aunque los bloqueos están previstos a las 8:00 am, se cree que para las 10:00 am sea la hora en que las carreteras estén totalmente paralizadas.

Asimismo, se ha informado que a las 8:00 am han comenzado a cerrar carreteras como la México-Toluca y en Texcoco.