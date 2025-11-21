Diversas organizaciones de transportistas compartieron comunicados referente a los bloqueos del 24 de noviembre tanto en carreteras como aduanas; al respecto, negaron su participación.

Tanto transportistas como agricultores amenazaron con paralizar las vialidades de México por motivos de seguridad y precios justos, a lo que el gobierno señaló que ya se llegó un acuerdo.

Organizaciones de transportistas llaman a diálogo y niegan participación en bloqueos del 24 de noviembre

Al menos cuatro organizaciones de transportistas compartieron comunicados en los cuales niegan participación en los bloqueos del 24 de noviembre que paralizarían las carreteras de México:

Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC)

Alianza Mexicana de Transportistas (AMTAC)

Organización Integradora de Derechos Convencionales (INDECO)

Federación Mexicana de Transportistas (Fematrac)

Organizaciones de transportistas se deslindan de bloqueos del 24 de noviembre (Redes sociales)

Acorde con sus comunicados, dichas organizaciones no participarán en los bloqueos del 24 de noviembre, ya que no han convocado a sus integrantes para ninguna movilización.

Y añaden que se mantienen mesas de trabajo para atender los temas del sector mediante, además de que quienes organizan los bloqueos del 24 de noviembre sólo hablan por sus afiliados.

ANTAC llama “traidores” a organizaciones de transportistas que niegan bloqueos del 24 de noviembre

En entrevista con Pamela Cerdeira, el presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) llamó traidores a las organizaciones que negaron su participación en los bloqueos del 24 de noviembre.

De acuerdo con David Estévez, las organizaciones fragmentadas tendrían convenios que derivaron en la traición al movimiento; sin embargo, sólo se trataría de los dirigentes, no sus integrantes.

El presidente de la ANTAC explicó en este punto que no se trata de un problema de organizaciones, sino de la inseguridad, la extorsión y el mal resguardo en las carreteras.

“Es el momento de que nosotros con los campesinos dijimos va, vamos a paralizarnos todos hasta que se resuelva el asunto”. David Estévez, presidente de la ANTAC

Asimismo, negó acuerdo contra los bloqueos del 24 de noviembre que detendrían el paro ; al contrario, la ANTAC confirmó que en conjunto con agricultores, habrá paro nacional pese a deslinde.