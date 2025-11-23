Adrián LeBarón de la familia Lebarón se une al mega bloqueo del próximo lunes 24 de noviembre de agricultores y transportistas y explica sus motivos.

El mega bloqueo de agricultores y transportistas será organizado por:

Asociación Nacional de Transportistas

Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano

Movimiento Agrícola Campesino

La comunidad LeBarón anunció que también formarán parte en apoyo y respaldo a la defensa del campo mexicano, así como al agua.

Estados afectados por los megabloqueo del 24 de noviembre (Yazmín Betancourt )

Adrián LeBarón se une al mega bloqueo del 24 de noviembre

A través de sus redes sociales Adrián LeBarón, miembro de la familia LeBarón, dio a conocer que se une al mega bloqueo del próximo 24 de noviembre.

De acuerdo con lo expuesto, él —junto con otros integrantes de su comunidad— se unirán a este mega bloqueo porque forman parte de los campesinos de México.

Además de asegurar que esta lucha es legítima por:

El campo

El agua

La seguridad de los caminos

Afirmó que estos tres elementos son pilares fundamentales para ellos y se suman a esta lucha por por supervivencia.

Incluso, hizo una disculpa adelantada a los mexicanos que resulten afectados por estos bloqueos.

En su explicación agregó que lo hacen también por la seguridad de los hijos de los mexicanos que merecen crecer sin miedo, así como por lo que un día salieron a carretera y no pudieron regresar a casa y de aquellas madres que siguen esperando a que sus familiares desaparecidos regresen.

Además de que el agua es fundamental para el campo y que son los campesinos los que con su trabajo llevan el alimentos a las familias mexicanas directamente a sus platos.

Adicionalmente de que rechazaron la Ley de Aguas Nacionales de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Esto no es contra nadie. Esto es por todos. Vamos juntos. Y que Dios nos acompañe.” Adrián LeBarón en X