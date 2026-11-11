Blanca Cruz aclaró que pese a recorte al INE en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, está garantizado el proceso electoral 2027, que incluye casillas y credencialización.

La consejera presidenta interina del Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que el recorte que plantea el presupuesto del INE se ajustó a los salarios y prestaciones, los cuales ya estarían establecidos para las elecciones 2027.

Los consejeros del INE también señalaron que a diferencia de otras ocasiones, la Cámara de Diputados no los citó para una reunión con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública como años anteriores.

Blanca Cruz garantiza casillas y credencialización en elecciones 2027 pese al recorte presupuestal al INE

Tras la aprobación en lo general de la Cámara de Diputados del recorte presupuestal al INE, Blanca Cruz aseguró que la prioridad es el proceso electoral de 2027, por lo que se analizará el anteproyecto para garantizar la aplicación.

Al respecto, tanto Blanca Cruz como el resto de los consejeros, mencionaron que de momento se tienen 13 mil millones de pesos destinados a las elecciones 2027 que son inamovibles y permitirán la instalación total de casillas.

Asimismo, explicaron que el Proyecto del Presupuesto 2027 todavía no ha sido notificado al INE, por lo que todavía deben esperar para estudiar las áreas que podrían sufrir recortes, pero siempre garantizando las elecciones.

Blanca Cruz añadió que se pausarán los proyectos secundarios y no prioritarios, aunque reiteró que se debe esperar la notificación de la Cámara de Diputados para comenzar el análisis técnico.

El recorte presupuestal del INE tampoco afectará la credencialización u otros servicios prestados a la ciudadanía, así como los sueldos de los trabajadores del instituto, los cuales son prioridad.

Cámara de Diputados no citó al INE para defender su presupuesto de 2027

En la conferencia de prensa de este martes 10 de noviembre, medios cuestionaron a la Comisión de Presupuesto del INE sobre si fueron citados a la Cámara de Diputados para defender el proyecto.

Al respecto, la consejera Norma Irene Cruz señaló que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública o la Cámara de Diputados no extendió una invitación formal para acudir a explicar el presupuesto solicitado.

Y debido a la actual situación del INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei, los consejeros estimaron que no debían solicitar una reunión para explicar su presupuesto para 2027.