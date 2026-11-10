Blanca Cruz, presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), confirmó que se llegó a un acuerdo con los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) que encabezaron el paro nacional.

En conferencia de prensa, Blanca Cruz señaló que el acuerdo se logró durante las mesas de diálogo entre los representantes de los trabajadores y las autoridades del INE, a fin de retomar actividades este martes.

Blanca Cruz confirma fin del paro en el INE tras alcanzar acuerdo con trabajadores

Trabajadores del INE iniciaron un paro nacional este lunes 9 de noviembre para exigir un aumento salarial, mejores condiciones laborales, la regulación de contratos, entre otras demandas.

Ante las exigencias de los trabajadores, las autoridades del INE instalaron una mesa de diálogo que concluyó este lunes por la noche. Tanto la presidenta del órgano, como la representación de los empleados, confirmaron haber llegado a un acuerdo.

Reportan el 90% de módulos del INE cerrados por paro trabajadores ( CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM / Crisanta Espinosa Aguilar)

Blanca Cruz señaló que ya se elabora un documento con los acuerdos alcanzados, a fin de dejar por escrito los compromisos alcanzados y garantizar que se retomen las actividades este martes 10 de noviembre.

Édgar Fernández, representante de los trabajadores de los MAC del INE, coincidió en haber llegado un acuerdo con las autoridades del instituto sobre el aumento salarial. Llamó a no realizar cierres de vialidades.

Estos son los acuerdos alcanzados con los trabajadores del INE

Durante un breve encuentro con los medios, Édgar Fernández reveló que el INE se comprometió a un aumento del 8 al 12% en los próximos meses, con la mira en solicitar más recursos para el ejercicio fiscal 2027.

De acuerdo con la información, se está contemplando que para 2028, los trabajadores del INE con nóminas muy bajas puedan percibir al menos dos salarios mínimos mensuales, tal como es su exigencia.

Respecto a la petición de una jornada laboral de lunes a viernes, se acordó que los MAC solo darán servicio los sábados de 8:00 a 13:00 horas, acortando las horas de trabajo en los que se llega a un acuerdo fijo.

Cabe mencionar que, según Édgar Fernández, cada una de las exigencias de los trabajadores del INE seguirá en discusión en próximas mesas de diálogo con las autoridades del organismo electoral.