Ante las movilizaciones programadas para este miércoles 20 de mayo en la Ciudad de México (CDMX) por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), Segob llamó a transportistas y agricultores a evitar a toda costa que realicen bloqueos.

En entrevista para Radio Fórmula, David Estevez, presidente de la ANTAC, reveló que la intención de sus agremiados es realizar una mega concentración en la CDMX y no así bloqueos ni cierres carreteros a lo largo de todo el país.

Segob llama a transportistas y agricultores a evitar bloqueos el 20 de mayo (Segob)

Segob pide a transportistas y agricultores evitar bloqueos el 20 de mayo; ANTAC descarta afectaciones

A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) lanzó un llamado a transportistas y agricultores para que eviten a toda costa realizar bloqueos carreteros este miércoles 20 de mayo.

La dependencia recalcó que para evitar este tipo de situaciones, se encuentra en total disposición de sostener un diálogo directo con cada uno de los sectores.

Así lo confirmó al manifestar que se han realizado diversas mesas de diálogo a cargo del subsecretario de Gobernación, César Yáñez, quien mantiene abiertos los canales de comunicación y coordinación para dar seguimiento a las demandas.

Esto con la intención de construir alternativas para la atención y solución de conflictos en apego al marco legal de nuestro país.

ANTAC (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Segob reconoció el derecho a la libre manifestación; sin embargo, instó a que cualquier movilización se lleve a cabo sin afectar a terceros, evitando así bloqueos o cierres que perjudiquen las principales vías de comunicación.

Por su parte, David Estevez afirmó que la intención de la ANTAC para el 20 de mayo, es realizar únicamente una mega concentración en la CDMX, con la intención de acudir a la Cámara de Senadores, la FGR y la propia Segob.

Así, descartó que se tengan planeados cierres carreteros, por lo que lanzó un llamado a los agremiados de todo el país para que respeten este acuerdo dentro de la propia ANTAC.