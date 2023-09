A 8 días de las manifestaciones por el caso Ayotzinapa, los padres de los 43 normalistas ya retiraron el plantón en el Campo Militar 1-A de la Sedena ubicado en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Fue el pasado jueves 21 de septiembre que padres de familia se plantaron a las afueras de la puerta 8 del Campo Militar 1 con el fin de exigir que se les hiciera entrega de los documentos faltantes del Ejército Mexicano.

Sin embargo, el plantón se sostuvo incluso después de que se presentó el informe de la Sedena el 26 de septiembre, pues los padres de familia rechazaron el reporte al decir que era similar a la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Ello porque objetaron que el nuevo informe de la Sedena criminalizaba a los jóvenes al acusar una infiltración por parte de los estudiantes; además de que acusaron que también buscaba deslindar la responsabilidad de las autoridades federales.

Segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa contradice informe de la Sedena

A raíz de ello, el 27 de septiembre se presentó el segundo informe del caso Ayotzinapa, a cargo de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

El informe fue entregado por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, en el que confirmó un crimen de Estado y embarró a autoridades de todos los niveles como:

Enrique Peña Nieto, ex presidente de México

Omar García Harfuch, actual aspirante a la jefatura de Gobierno de la CDMX

Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal

Ejército Mexicano

Guerreros Unidos, grupo delictivo

Sin embargo, Alejandro Encinas también manifestó que existía información reservada a cargo de la Sedena, por lo que lo s padres de familia exigen que se les entregue dicha documentación.

Padres de normalistas de Ayotzinapa piden al presidente AMLO que se investigue el crimen y se revele información

Tras lo anterior, los padres de los normalistas de Ayotzinapa hicieron un llamado al presidente AMLO para que se abriera una investigación contra los funcionarios y ex funcionarios señalados.

Entre ellos, los familiares de las víctimas exigen que se investigue a Enrique Peña Nieto pero también a Omar García Harfuch e involucrados en la creación de la “verdad histórica”, el informe presentado por Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón.

Así como también solicitaron que de nueva cuenta, la Sedena les haga entrega de la información reservada en donde se presume, existen datos sobre el paradero de los estudiantes.

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa piden investigar a Omar García Harfuch por Verdad Histórica (Especial)

Levantan plantón en Campo Militar 1 tras manifestaciones por caso Ayotzinapa tras acuerdo con AMLO

Por todo lo anterior, el presidente AMLO dio la instrucción a la Sedena para que haga entrega de todos los documentos sobre el caso Ayotzinapa.

Ante esto, los padres de los 43 normalistas y estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa decidieron levantar el plantón instalado en el Campo Militar 1 de la Sedena.

No obstante, los manifestantes advirtieron que volverían a plantarse en caso de que no se atiendan sus exigencias y no se les entregue de manera inmediata los archivos militares.