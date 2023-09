A nueve 9 años del caso Ayotzinapa, estas son las impactantes revelaciones del informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la desaparición de los 43 normalistas, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó en la mañanera del martes 26 de septiembre que se haría pública la información sobre el caso Ayotzinapa, la cual rechazaron los padres y madres de los estudiantes.

“Hoy vamos a entregar, porque no quisieron recibir el informe ayer, nosotros queremos que se conozca el informe porque me entregaron un escrito pidiéndome información de documentos que supuestamente el Ejército no ha entregado y pedí al secretario de la Defensa un informe detallado que me entregó”.

AMLO