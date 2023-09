El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) transmitió en su conferencia mañanera de hoy 28 de septiembre un video que involucra a Tomás Zerón con actos de tortura en el caso Ayotzinapa.

El video fue exhibido por AMLO para que la gente conozca más sobre la participación que tuvo Tomás Zerón en el caso Ayotzinapa, y cuyos actos habrían sido las causas de que algunos responsables del crimen fueran liberados tras comprobarse actos de tortura en su contra.

Los señalamientos del presidente de México se dan a un día de que se presentó el segundo informe de Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), en donde se indicó que Tomás Zerón se amparó para no ser mencionado por Alejandro Encinas como partícipe de actos de tortura.

Asimismo, el presidente de México destacó que pese al Poder Judicial, a quien acusó de ayudar a algunos de los involucrados en el Caso Ayotzinapa, ya se tienen 132 personas detenidas, entre ellos:

Jesús Murillo Karam, exprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR)

exprocurador de la Procuraduría General de la República (PGR) El coronel del 27 Batallón de Infanteria en Iguala, José Rodríguez Pérez

AMLO transmite video de Tomás Zerón relacionado en actos de tortura

En la conferencia presidencial, desde Palacio Nacional, AMLO exhibió un video en donde Tomár Zerón tortura a uno de los detenidos por el Caso Ayotzinapa, para obtener información de los estudiantes.

En el video, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se observa caminando en el cuarto en donde está el detenido, a quien advierte: “vamos a empezar, dime todo lo que sepas de los estudiantes. La primer mentira que me digas se acabó el tema y empezamos”.

En dicho video Zerón habría coaccionado a la persona para que declarara, o de lo contrario lo lastimaría, pues inclusive indica “ a la primer mamada te mato wey ”; ante está situación, AMLO expuso:

“Ese es el señor Zerón, este señor es el que están protegiendo los gobernantes de Israel y un juez lo acaba de amparar”. AMLO

El presidente también criticó que por intereses agenos y mezquindad no se ha logrado su captura, y tras el amparo que recibió para que Alejandro Encinas no pueda mencionarlo ni relacionarlo con actos de tortura en el caso Ayotzinapa, reiteró que el Poder Judicial necesita una reforma.

“Sí hay que limpiar el poder judicial, se necesita y la mejor forma, el mejor método, es el método democrático, que el pueblo elija jueces, magistrados, ministros, así como se elige a diputados, gobernadores, al presidente de la República” AMLO

Tomás Zerón y Jesús Murillo Karam son los responsables de crear la “Verdad Histórica”, acusa AMLO

Asimismo, AMLO señaló que los principales responsables de crear la “Verdad Histórica”, con la que se crearon escenas de crimen sobre la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa y se ocultó la participación de autoridades de los 3 niveles, fueron Tomás Zerón y Jesús Murillo Karam.

El presidente de México subrayó que “tanto el procurador como Tomás Zerón se hacen responsables” del hecho, y que por eso se actúa en su contra, pues aún en declaraciones recientes Jesús Murillo Karam aceptó su responsabilidad.

Cabe destacar que hace algunos años se descubrió que Tomás Zerón torturó a uno de los acusados de participar en la desaparición de los estudiantes para que confesara que cometió el crimen.

Del mismo modo se comprobó que Tomás Zerón de Lucio sembró evidencia del caso en el Río San Juan en Cocula, Guerrero, con el fin de sustentar la llamada “Verdad Histórica”.

Por ello, Tomás Zerón cuenta con una ficha roja a través de la Interpol para su captura; no obstante, el exfuncionario logró escapar y actualmente se refugia en Israel, país que no tiene tratado de extradición con México, y el cual no ha accedido a trasladarlo.