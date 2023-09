El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió que no se utilice un caso tan lamentable como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa para atacar a Omar García Harfuch, aspirante al proceso interno de Morena por el gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

En la conferencia mañanera de hoy 28 de septiembre, AMLO solicitó que no se utilice el Caso Ayotzinapa con “fines politiqueros” para golpear a los aspirantes a la jefatura de gobierno o posibles adversarios y competidores.

Ello luego de que durante el segundo informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, titular de dicha comisión, confirmó que Omar García Harfuch participó en reuniones referentes a la investigación y el caso Ayotzinapa, cuando Jesús Murillo Karam se desempeñaba al frente de la Procuraduría General de la República (PGR).

No obstante, el presidente de México expuso que, pese a que Alejandro Encinas confirmó la presencia de García Harfuch en reuniones sobre el caso, no significa que él haya participado en la desaparición de los 43 normalistas.

Con respecto al señalamiento que Alejandro Encinas hizo, en donde mencionó que Omar García Harfuch “sí aparece” en el informe como uno de los que participaron en reuniones por el Caso Ayotzinapa, AMLO se pronunció.

El presidente afirmó que Alejandro Encinas trato de decir que Omar García Harfuch participó en la o las reuniones de funcionarios públicos estatales y federales en torno al caso Ayotzinapa, las cuales fueron públicas e inclusive grabadas.

No obstante, AMLO aseguró que decir que estuvo presente en las reuniones “es distinto” a que haya participado en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

AMLO también señaló que, debido a que pronto se realizarán las elecciones 2024, “hacen noticias” con el próposito de perjudicar a posibles adversarios, competidores o futuros candidatos.

En ese sentido, el titular del ejecutivo federal pidió “aclarar las cosas como son”, además de no mentir y no utilizar un caso tan lamentable como el de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa con fines politícos.

“Hay que aclarar las cosas como son, no mentir, no utilizar estas cosas para perjudicar a posibles adversarios o competidores, otros futuros candidatos y no utilizar un caso tan lamentable como el de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos, con fines politiqueros”

AMLO