A 9 años del caso Ayotzinapa, y tras su renuncia a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo habla sobre su investigación desde la Fiscalía General de la República (FGR).

En entrevista con Quinto Elemento, Omar Gómez Trejo aseguró que en el caso Ayotzinapa existe protección a militares y altos mandos de la FGR y otras dependencias estatales y federales, relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas.

Asimismo, señaló que el Ejército mexicano está involucrado con el narcotráfico de manera directa, y que se les venden armas y dan capacitaciones de combate a quienes causan la mayor crisis de inseguridad y violencia en el país.

El extitular de la UEILCA señala que a pesar de que trato de limpiar la FGR de trabajadores involucrados en el caso, quienes trataron de excluir a otros funcionarios que también participaron, existen personas que lograron filtrarse y cercaron su investigación.

Funcionarios de la FGR involucrados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa son protegidos

De acuerdo con el testimonio de Omar Gómez Trejo, desde su llegada a la FGR como titular de la UEILCA se encontró con trabajadores que trataron de cercar su investigación y obstaculizar el hallazgo de la verdad con respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Por ello, señaló el exfuncionario, poco a poco comenzó a correr personal del departamento en donde trabajaba, o pasarlos a otras áreas, no obstante, llegó un punto en donde su investigación se vio más obstaculizada, pues los mismos trabajadores participaron en el crimen en contra de los estudiantes.

“Éramos como un oasis en medio del desierto, en una institución con una cultura arcaica: fueron personas de esa misma institución quienes participaron en los hechos delictivos (del caso Ayotzinapa)”. Entrevista Quinto Elemento

Explicó que fue durante la ivestigación quese llegaron a encontrar nombres de altos mandos o servidores públicos que contaban con límitaciones para proceder en su contra.

“Había ciertas limitaciones cuando llegara a encontrarse (en la investigación) un alto mando o un servidor público vinculado a una organización (estatal) de renombre. Intervinieron (en las torturas y mentiras) muchos servidores públicos de muchas esferas, altos mandos que no habían sido judicializados antes” Entrevista Quinto Elemento

De acuerdo con sus señalamientos, en una ocasión, los funcionarios de la FGR se negaron a analizar el audio de los videos entregados por el CISEN, en donde se pudo constatar que existía conocimiento y apoyo de Sedena, la FGR y la Marina en el crimen.

Por ello, tuvieron que acudir a especialistas de España, quienes, al haber capacitado a trabajadores de la FGR, lograron señalar quiénes eran los personajes de las voces que estaban en los audios de los videos entregados.

Protección a funcionarios y servidores públicos involucrados en el caso Ayotzinapa

Debido a la investigación que realizaron, uno de los personajes que se logró acusar por involucramiento en el caso Ayotzinapa, fue a Ignacio Mendoza Gandaria, un mando del CISEN que participó en la tortura de los acusados en la llamada “Verdad Histórica” de Jesús Murillo Karam.

No obstante, la orden de aprehensión en su contra no se pudo cumplimentar por “instrucciones”; inclusive, el sujeto habría sido promovido en el CNI, y cuando se enteraron de su participación en el caso “hicieron un cabildeo en todos lados para que no llegara a la justicia.”

“La crisis, crisis, crisis empieza porque se va a judicializar a una persona, y esa persona es del Cisen. Y la crisis empieza en noviembre del 21, porque incluso desde dentro de la misma fiscalía se da la orden de que no se judicialice estando los elementos”. Omar Gómez Trejo

FGR obstaculizó las ordenes de aprehensión contra militares

Del mismo modo, Omar Gómez Trejo compartió que cuando él viajó a Israel para solicitar la extradición de Tomás Zerón, al tiempo que la Guardia Nacional se uniría a Sedena por decreto presidencial, fue cuando su investigación se paralizó.

Para ese entonces la unidad a su cargo ya había girado 83 órdenes de aprehensión en contra de militares y más funcionarios; sin embargo, el titular de la FGR le señaló que debía paralizar su investigación y ordenó una auditoria de la investigación que tenía hasta el momento.

De un día a otro, las órdenes de aprehensión que ya estaban en proceso fueron canceladas, tras tener durante algunos días a abogados que revisaron los expedientes en donde parecía, según dijo, querían encontrar algo en específico.

La cancelación de 21 de las 83 órdenes de aprehensión se dio por parte de Sara Irene Herrerías Guerra, la fiscal especializada en Derechos Humanos, y Adriana Campos López, fiscal especializada de Asuntos Internos; esas órdenes eran en contra de militares.

De acuerdo con lo señalado por Gómez Trejo, la obstaculización de sus labores, el dejarlo sin equipo y la auditoria, se dio porque judicializó a una cantidad alta de militares, así se lo habría explicado Alejandro Encinas.

“Le digo: yo no sé qué está pasando. Y después me dice: es porque judicializaste a militares. Le digo: pero esa fue la petición. O sea, sí hubo una petición, nosotros estábamos listos para judicializar y lo hicimos. Pues no fue así, (dijo) porque te excediste en cuanto al número de militares. Al final me explicaron que al parecer no se pusieron de acuerdo entre las distintas instancias que tomaron esos acuerdos”. Omar Gómez Trejo

Las declaraciones de Omar Gómez Trejo también apuntan que personajes de la SEIDO tenían conflicto de interés en la investigación por el caso Ayotzinapa, por participar en la verdad histórica y que ellas siguen trabajando en la FGR.