La Administración Federal de Aviación (FAA) suspendió temporalmente los vuelos en Texas por el derribo de un dron en la frontera con México.

De acuerdo con los reportes, se trató de un dron perteneciente a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, el cual fue derribado por error por un láser militar estadounidense.

Militares estadounidenses derriban por accidente un dron en la frontera con México; pertenecía a la patrulla fronteriza

Este jueves 26 de febrero, la FAA emitió una suspensión temporal de vuelos sobre la zona de Fort Hancock, Texas, luego de que suscitara el derribo accidental de un dron de agentes fronterizos.

La información señala que el dron de CBP fue derribado por error por un laser anti drones desplegado por el Pentágono para proteger la frontera con México.

Pentágono envía más soldados a la frontera. (Denis Poroy / AP)

De manera preliminar, soldados de Estados Unidos confundieron el dron con uno perteneciente a grupos civiles, por lo que hicieron uso de sus sistema anti drones.

De esta manera, se decidió suspender los vuelos por motivos de seguridad hasta realizar una evaluación de lo que sucedió entre propias agencias estadounidenses.

Cabe recordar que a principios de febrero de este año, la FAA decretó un primer cierre del espacio aéreo en Texas en la frontera con México, argumentando motivos de seguridad.

En dicho momento se especuló sobre la implementación de una nueva arma militar de Estados Unidos, utilizada para reforzar la seguridad contra aeronaves no tripuladas como los drones.

Esto toda vez que autoridades señalaron que cárteles del narcotráfico están usando cada vez más drones para traficar drogas, vulnerando así la seguridad.

Acusan de incompetencia a la Casa Blanca tras derribo accidental de dron en la frontera con México

Entonces el Pentágono no emitió ninguna declaración al respecto, por lo que los hechos ocurridos el jueves 26 de febrero serían una muestra clara de que dicha arma sí está siendo utilizada por fuerzas militares.

Ante ello, Rick Larsen y otros integrantes del Partido Demócrata, reprocharon esta acción, acusando que responde a la falta de interés de la Casa Blanca por impulsar un proyecto conjunto para la capacitación especializada en el uso de nuevas armas.

Por ello, calificó que lo ocurrido fue una “incompetencia” de las autoridades, la cual obedece a una negligencia desde el gobierno federal.