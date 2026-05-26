La propuesta de reforma en materia electoral por medio de la que se plantea que se anule una elección si se detecta un hecho de intervención extranjera, avanzó en comisiones de la Cámara de Diputadas.

Así ocurrió luego de que la iniciativa que fue presentada por el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, recibió 28 votos a favor y 9 en contra.

Durante la discusión, diputados de oposición acusaron que la propuesta implica un riesgo alto de uso faccioso del principio e interpretación ambigua del mismo para solicitar la nulidad de resultados.

Morena va por anulación de elecciones por intervención extranjera (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Comisiones aprueban reforma para anular elecciones por intervención extranjera

El 21 de mayo, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, presentó una propuesta para anular elecciones por intervención extranjera.

La iniciativa que plantea que la nulidad de una contienda aplica ante una “prueba plena y fehaciente” de la intervención de gobiernos u organismos extranjeros, ya avanzó en comisiones.

En la sesión extraordinaria del 26 de mayo, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen que busca reformar el artículo 41 de la Constitución.

Pese a los argumentos en contra que presentaron los diputados de oposición, la iniciativa de Ricardo Monreal fue avalada tras recibir 28 votos a favor por solo 9 en contra y 2 abstenciones.

Con ello, el dictamen fue turnado de inmediato a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que pase al pleno para que se discuta, se vote y de ser el caso se apruebe.

Oposición acusó riesgos por reforma para anular elecciones por intervención extranjera

Durante la discusión en comisiones de la reforma para anular elecciones por intervención extranjera, diputados de oposición acusaron que la propuesta abre la puerta a anulaciones discrecionales.

Legisladores del PAN señalaron que carece de definiciones claras sobre intervención extranjera y advirtieron que podría usarse políticamente para invalidar resultados electorales contra Morena.

Por su parte, diputados del PRI afirmaron que la reforma es innecesaria porque ya existen mecanismos legales para sancionar financiamiento ilícito, así como las posibles injerencias externas.

En ese sentido, señalaron que la verdadera intención es controlar procesos electorales futuros, mientras que Movimiento Ciudadano alertó que la incertidumbre que se generará.