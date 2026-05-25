El Partido Acción Nacional (PAN) respondió a la propuesta de Morena para añadir como causal para anular elecciones la injerencia extranjera con propuesta de “blindaje electoral”.

De acuerdo con Jorge Romero, presidente nacional del PAN, Morena no quiso aceptar la iniciativa para un “paquete de blindaje electoral” para defender el triunfo en elecciones sin importar el partido político.

Asimismo, aseguró que nadie está a favor de una intervención extranjera, pero “nadie se está metiendo contra nuestra soberanía”.

PAN reitera que nadie está a favor de la injerencia extranjera en México

De acuerdo con el presidente nacional del PAN, la iniciativa de Morena en el periodo extraordinario del Congreso de la Unión no es necesaria pues “nadie está a favor de la injerencia extranjera”.

Asimismo, reiteró que el PAN también defiende la soberanía nacional “con todo su ser” a pesar de que Morena “vende” que sólo ellos defienden a la nación.

“Aquí lo decimos de manera absolutamente clara: nadie está a favor de la injerencia extranjera en México, nadie. Que no le quieran vender a este país que solamente si estás en Morena defiendes la soberanía. En el PAN defendemos la soberanía nacional con todo nuestro ser” Jorge Romero, presidente del PAN

Sin embargo, “nadie se está metiendo contra nuestra soberanía”, aseguró Jorge Romero ante la iniciativa que será discutida por el pleno del Congreso.

Por otra parte, señaló que mientras se preocupan por la intervención extranjera, “no se preocupan por la intervención criminal”.

“Anularlas por injerencia, no solo extranjera, por intervención criminal” Jorge Romero, presidente del PAN

PAN reclama exclusión de reforma para blindar elecciones

Por otra parte, el PAN resaltó que presentó una iniciativa que Morena “consideró irrelevante” para blindar las elecciones para que, sin importar el partido, se mantenga la victoria que el pueblo decidió.

“No se escucha lo que ha propuesto el PAN… Un paquete de blindaje electoral donde de a deveras quien gane, quien decida la gente, pues ganó, y la gente igual puede votar por el PAN y con Morena, pero con reglas parejas” Jorge Romero, presidente del PAN

Esta propuesta, que no fue incluida en el orden de discusión para el periodo extraordinario contemplaba: