Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, se pronunció sobre la reforma que busca evitar candidaturas ligadas al crimen organizado, la cual presentaría riesgos para el instituto.

“Nuestra función no es validad la integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes”. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE

Sin embargo, Guadalupe Taddei mencionó que además de riesgos operativos en el Instituto Nacional Electoral (INE), la reforma también representaría confusión de funciones.

La consejera presidenta explicó brevemente la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales recibida en el Congreso, que pondría al INE como una institución mediadora.

Guadalupe Taddei alerta riesgos de la reforma sobre candidaturas y crimen organizado

En conferencia de prensa desde las instalaciones del INE, Guadalupe Taddei expresó su desacuerdo con la reforma sobre candidaturas, ya que su función no es calificar antecedentes.

Guadalupe Taddei explicó en este tenor que el INE no es un órgano judicial y la función de perseguir presuntos vínculos con el crimen organizado no les corresponde.

El INE es un órgano administrativo, tal como destaca Guadalupe Taddei, cuyas funciones son el organizar las elecciones de manera democrática, por lo que no debe convertirse en parte.

Ya que el INE se vería vulnerado en su imparcialidad frente a todas las fuerzas políticas, ya que de acreditarse estas nuevas funciones, pondría al instituto en medio del debate.

Ante esta posibilidad, la consejera presidenta instó a que la reforma no cambie la percepción del INE, que señala, cuenta con credibilidad y respeto de la ciudadanía y grupos parlamentarios.

Aunado a este riesgo, Guadalupe Taddei también expresó su preocupación por las cuestiones operativas, ya que no tienen mecanismos de investigación o inteligencia para evaluarlas.

Guadalupe Taddei pide que reforma sobre candidaturas defina papel del INE

Por lo mismo y ante las atribuciones que le daría la reforma sobre candidaturas al INE, Guadalupe Taddei pidió que el escrito debe ser claro en la separación de funciones.

Asimismo, Guadalupe Taddei precisó que la reforma debe incluir otras cuestiones, por ejemplo, determinar un lapso de tiempo para la revisión y se defina perfectamente su papel.

Pese a esto, Guadalupe Taddei expresó que de ser aprobada por el Poder Legislativo, el INE acatará el mandato aunque conlleve asumir funciones ministeriales.

Sin embargo, también resaltó que de aprobarse, la responsabilidad no recaería en su totalidad en el INE, ya que los partidos políticos no serían eximidos en dicho caso.