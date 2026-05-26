Claudia Sheinbaum, presidenta de México, señaló que Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) no entendió su propuesta para bloquear crimen organizado de elecciones.

“No es que el INE vaya a resolver… escuché ayer… la intervención de la presidenta del INE y me parece que no entendió bien la propuesta, no lo digo por mal… que sean el canal para preguntarle a las instituciones correspondientes y que regresen esa información al partido político…” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo al aclarar que no lo decía en sentido negativo en contra de Guadalupe Taddei y al puntualizar en qué consiste la propuesta para bloquear al crimen organizado.

Sheinbaum aclara papel mediador del INE en propuesta para bloquear al crimen organizado en elecciones

Claudia Sheinbaum explicó que la propuesta es que el INE sea mediador para que los partidos políticos hagan llegar a las autoridades sus peticiones de investigar posibles candidatos.

“Yo creo que ella está entendiendo mal la propuesta que estamos haciendo. La idea es que una comisión del INE, de consejeros, este en contacto con las instituciones de inteligencia, investigación y justifica… UIF, Fiscalía General de la República, para que si un partido político dice yo quiero que investiguen a estos candidatos… no es que el INE vaya a resolver” Claudia Sheinbaum

El INE solo recibiría las peticiones de partidos, las enviaría a las autoridades como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y devolvería los resultados a los partidos.

El Instituto no tendría una función sancionadora y los partidos tomarían la decisión final para postular candidatos una vez investigados.

Guadalupe Taddei señala que el INE solo debe organizar elecciones

Guadalupe Taddei dijo que el INE no tiene la función de verificar a los candidatos sino organizar elecciones con equidad, transparencia y certeza.

Es decir, que tiene una labor electoral y no judicial ya que el órgano electoral no puede convertirse en juez y parte de la contienda electoral.

“El instituto es una autoridad estrictamente administrativa, no es un órgano ministerial ni judicial” Guadalupe Taddei

Agregó que las instancias legales cuentan con las facultades y metodologías para determinar la existencia de un riesgo razonable.

También dijo que las autoridades electorales deben mantenerse como garantes de imparcialidad y confianza ciudadana, no como actores políticos dentro de la competencia democrática.