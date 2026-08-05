Los aspirantes seleccionados de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) marcharán nuevamente rumbo a Rectoría, en protesta al examen de control.

De acuerdo con los aspirantes, su intención es llegar a un acuerdo con el rector de la Máxima Casa de Estudios, Leonardo Lomelí, para que se respete su lugar.

Por su parte, la marcha contra el examen de control de los aspirantes de la UNAM sigue provocando debate en redes sociales, incluso entre los mismos seleccionados.

Aspirantes de la UNAM preparan nueva marcha contra el examen de control

Aspirantes de la UNAM convocaron a una nueva marcha el jueves 6 de agosto, a las 10:00 horas, para que a las 11:00 en punto avancen rumbo a Rectoría, en protesta al examen de control.

El punto de reunión será en la estación Doctor Gálvez del Metrobús L1, para partir desde ahí, sobre Insurgentes Sur y hasta Rectoría en Ciudad Universitaria.

Su reclamo es presionar a la UNAM y llegar a un acuerdo con el rector Leonardo Lomelí, ya que aseguran, se ganaron su lugar en la institución y debe ser respetado.

Por lo mismo, los aspirantes de la UNAM aseguran que se quedarán en Rectoría y llevarán la protesta hasta el final para que se suspenda el examen de control.

Hasta el momento, se desconoce un número aproximado -de los 58 mil aspirantes seleccionados- que rechazan realizar el examen de control.

Aspirantes rechazan el examen de control presencial de la UNAM (Graciela López / Cuartoscuro)

Resto de aspirantes de la UNAM piden no realizar marcha contra examen de control

Los aspirantes que convocan a marcha contra el examen de control han mantenido que no están pidiendo un trato privilegiado, sino que la UNAM se apegue a los primeros resultados.

Sin embargo, los mismos aspirantes seleccionados de la UNAM piden a los promoventes que no marchen y realicen el examen de control, ante presuntas trampas en la primera prueba.

El debate en redes sociales también se mantiene en el mismo tenor, con creadores de contenido apoyando que se realizara la trampa, debido a los pocos lugares que oferta la UNAM.