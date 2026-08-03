Decenas de aspirantes a la UNAM que realizaron un bloqueo en Insurgentes Sur en la Ciudad de México (CDMX), liberaron la vialidad tras entregar un nuevo pliego petitorio en Rectoría.

De acuerdo con los reportes, los estudiantes que se manifestaron el 3 de julio, expresaron su descontento con la aplicación de un examen de control tras los fallos de la prueba en línea.

En paralelo, otro grupo de aspirantes a la UNAM entregó un pliego petitorio distinto debido a que en su caso, se les canceló el examen online sin que se les ofreciera una explicación.

Aspirantes a la UNAM retiraron bloqueo en Insurgentes tras protesta por examen de control

El 31 de agosto la Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura de la UNAM resolvió que se aplique un nuevo examen de control.

Sin embargo, la determinación que busca solventar los fallos ocurridos durante la prueba online, ha generado descontento entre algunos sectores de aspirantes a la UNAM que no están de acuerdo.

Ante ello, decenas de aspirantes que fueron aprobados en el examen en línea, se manifestaron el 3 de agosto con un bloqueo en la Avenida Insurgentes Sur y Eje 10 en la CDMX.

Protesta de aspirantes a la UNAM contra aplicación del examen de control (Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Por cerca de 2 horas y media, los estudiantes lanzaron consignas contra las autoridades universitarias y exigieron que se respete el resultado de los exámenes que les otorgó un espacio.

Luego de ello, los aspirantes a la UNAM inconformes con el examen de control, se trasladaron a la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria para entregar un nuevo pliego petitorio.

Con respecto al documento, algunos participantes de la manifestaron explicaron que se pide se les respete el lugar que ganaron y deje de criminalizarlos al acusarlos de incurrir en trampas.

Protesta de aspirantes a la UNAM contra aplicación del examen de control (Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Aspirantes con examen cancelado entregaron otro pliego petitorio

Durante la protesta en Insurgentes en la que participaron aspirantes a la UNAM inconformes con el examen de de control, otro grupo de jóvenes expuso su caso sobre el proceso de selección.

Se trata de los estudiantes cuyos exámenes en línea fueron cancelados, quienes acusaron que no hay claridad en sus casos, por lo que entregaron un pliego petitorio distinto.

Sobre sus demandas, los jóvenes señalaron que en sus peticiones se plantea que se establezca una mesa de diálogo en la que se les permita demostrar que no incurrieron en ningún tipo de trampa.

Tras explicar que los inconformes que se han sumado al movimiento acusan que se les canceló la prueba sin ninguna justificación, resaltaron que buscan que se alcance alguna solución conjunta.