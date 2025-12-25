Con el objetivo de mantener la dignidad humana hasta el final , una diputada de Morena presentó una iniciativa para despenalizar la muerte asistida; ¿De qué trata? Te decimos.

La iniciativa fue presentada ante la Cámara de Diputados por la legisladora de Morena Naty Poob Pijy Jiménez Vázquez, pendiente en las comisiones de Salud y de Justicia.

Despenalizar la muerte asistida en México: de qué trata la iniciativa de Morena en Cámara de Diputados

La iniciativa para despenalizar la muerte asistida busca dar a las personas enfermas el derecho a decidir sobre su muerte en México, cuando no tengan una calidad de vida como pacientes.

Por lo mismo la iniciativa para proyecto de decreto pretende reformar el artículo 166 Bis de la Ley General de Salud sobre los cuidados de personas en situación terminal, para agregar la muerte asistida.

En la misma, se adiciona la fracción VII para que se salvaguarde la dignidad de las personas, además, se agregan los términos:

muerte asistida: terminación intencional de la vida llevada a cabo por personal médico autorizado y con solicitud expresa de la persona

eutanasia: acto o actos que se encaminan a terminar la vida de la persona a solicitud expresa y previa aprobación de personal médico

suicidio asistido: médicos proporcionarían medios para terminar con la vida previa autorización de autoridad competente

Asimismo, el personal médico que autorice la muerte asistida deberá estar acreditado por la Secretaría de Salud y podrá negarse a llevarlo a cabo.

Se presentó una iniciativa para despenalizar la muerte asistida (Cortesía)

Iniciativa para despenalizar la muerte asistida reformaría el Código Penal Federal

La iniciativa de Morena agrega a su vez el artículo Bis 21 para llevar a cabo la muerte asistida en México sin que constituya un delito o se emprenda alguna acción, por lo que reformará el Código Penal Federal .

Dicha modificación abarcaría los artículos 312, y agregaría que los procedimientos de muerte asistida autorizados y de conformidad a la Ley General de Salud no son aplicables a la condena.

Actualmente, el artículo 312 del Código Penal Federal condena con uno o hasta 12 años de cárcel a quienes ayuden a una persona a suicidarse.

Y es que acorde con la exposición de motivos, el derecho a decidir sobre la muerte no sólo lleva una discusión ética, también jurídica, médica e incluso religiosa.