Legisladores presentan iniciativa de la Ley Trasciende de Samara Martínez para despenalizar la eutanasia en México.

Este martes 28 de octubre en conferencia desde la Cámara de Senadores, legisladores, junto con la activista Samara Martínez presentaron la iniciativa de ley para reformar la Ley General de Salud que permita la eutanasia en México.

De acuerdo con la legisladora y también activista, Samara Martínez, quién padece una enfermedad renal terminal, esta ley busca que “ningún mexicano o mexicana tenga que morir sufriendo”.

En esta intervención Samara Martínez aseguró que esta iniciativa de ley que busca despenalizar la eutanasia en México resalta que “morir con paz” también es un derecho.

“La ley Trasciende no busca promover la muerte, busca humanizarla, busca que ningún mexicano o mexicana tenga que morir sufriendo con dolor con miedo, pero sobre todo con agonía. Morir con paz también es un derecho” Samara Martínez, legisladora

🔴Presentan iniciativa para legalizar la eutanasia en México



Con el respaldo de senadoras de Morena, PRI y legisladores de Movimiento Ciudadano, la activista Samara Martínez, enferma terminal, presentó la “Ley Trasciende”, que busca reconocer la eutanasia pasiva y activa, el… pic.twitter.com/FF77HKT7O2 — Azucena Uresti (@azucenau) October 28, 2025

La iniciativa para despenalizar la eutanasia en México cuenta con el apoyo de legisladores de las bancadas de Morena, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes en conjunto acompañaron a la activista en esta conferencia.

La activista Samara Martínez también aprovechó la oportunidad para contar su experiencia personal con las enfermedades terminales, tanto por la de otros compañeros a los que ha visto sufrir.

En su discurso Samara Martínez aseguró que la llamada Ley Trasciende está preparada para llegar a México.

Esta iniciativa de ley pretende modificar el artículo 166 de la Ley General de Salud para que las personas que son mayores de 18 años de edad que tengan enfermedades crónico-degenerativas o terminales puedan acceder bajo un consentimiento informado a una muerte digna y asistida.

También esta ley busca reconocer la eutanasia pasiva y activa, así como el acceso a cuidados paliativos y la voluntad anticipada para la muerte.

Además después de recabar más de 128 mil firmas buscan poder presentar esta iniciativa de ley ante los legisladores para despenalizar la eutanasia en México.