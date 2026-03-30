En un año, 2 mil 412 habitantes de la Ciudad de México (CDMX) han decidido firmar la voluntad anticipada, una ley que está aprobada desde 2008 para la capital.

El aumento de las cifras en voluntad anticipada al 2026 revive el debate sobre la aprobación de la eutanasia en México, pues actualmente esta es ilegal.

27 mil personas han firmado voluntad anticipada en CDMX al 2026

En medio de un debate sobre la eutanasia que la activista Samara Martínez está promoviendo, se informó que al menos 27 mil personas en la CDMX han firmado la voluntad anticipada.

Tras la aprobación de la ley de voluntad anticipada en el Distrito Federal, ahora CDMX, firmada con Marcelo Ebrad en el gobierno -2008- las cifras de este deseo van en aumento.

En 18 años, han sido 27 mil personas las que han firmado este derecho a la dignidad humana, que busca rechazar o aprobar los tratamientos médicos que prolonguen o den una vida de forma artificial.

A ello se le suma que en el último año, han sido 2 mil 412 habitantes de la CDMX quienes han solicitado este derecho.

A la firma sobre el deseo que la persona quiere con su tratamiento médico, se le incentiva con programas para hacer de forma económica y hasta totalmente gratis.

Firma en documento legal. (Mikhail Nilov/Pexels)

La CDMX junto con el Colegio de Notarios, firmaron un acuerdo para realizar de forma gratuita el trámite para la voluntad anticipada ante el notario público, teniendo como fecha límite el 30 de abril.

Sin embargo, este beneficio aplica únicamente para personas de 65 años en adelante y solo con los notarios que están anunciado en el Colegio de Notarios.

Por otra parte, para los que deseen descuentos después del 30 de abril y con fecha límite al 31 de diciembre de 2026, los precios para adultos mayores serán de 750 + IVA.

Y para aquellos que deseen la voluntad anticipada y sean población de menos de 65 años, será de mil 600 pesos.

Voluntad anticipada y el debate sobre la eutanasia en México

En la CDMX hay cifras en aumento sobre la voluntad anticipada. Pero en este contexto también se encuentra la iniciativa para la eutanasia legal en México.

Samara Martínez es una periodista y activista que presentó la iniciativa bajo la Ley Trasciende, en busca de que la eutanasia se pueda solicitar para aquellas peronas con enfermedades terminales.

Aunque la Ley Trasciende ha avanzado, esta sigue en debate en el Congreso, siendo el 2026 el año clave para su aprobación o desecho.