La diputada de Morena, Olga Leticia Chávez Rojas, presumió usar ayuda de Chat GPT para leer dictámenes constitucionales; aquí te decimos quién es la legisladora.

Ayer 25 de junio, durante un tenso debate en el Pleno de la Cámara de Diputados, la bancada de Morena y sus aliados fue señalada de no leer dictámenes antes de su aprobación.

En respuesta, la diputada Olga Leticia Chávez Rojas defendió el uso de la inteligencia artificial para analizar el dictamen de la Ley de Investigación e Inteligencia, pero:

Olga Leticia Chávez Rojas es una diputada federal de Morena originaria de Monterrey, Nuevo León que también ha sido residente de la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Tomando en cuenta el dato anterior, la legisladora ha sido activista social de la comunidad migrante mexicana, situación por la que participó en la campaña de Gil Cedillo para el Concejo Municipal de Los Ángeles y en la de Bernie Sanders por la candidatura presidencial demócrata.

Olga Leticia Chávez Rojas nació el 2 de enero de 1964, por lo que actualmente tiene 61 años de edad.

El signo zodiacal de Olga Leticia Chávez Rojas es Capricornio, ya que esta es la clasificación que le corresponde a las personas que nacieron entre el 22 de diciembre y el 19 de enero.

El estado civil de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas no es de carácter público, por lo que se desconoce si tiene esposo o no.

Olga Leticia Chávez Rojas tampoco ha revelado tener hijos o no; se trata de otro dato privado de la diputada de Morena.

De acuerdo con el perfil curricular que Olga Leticia Chávez Rojas aportó al sitio oficial del Sistema de Información Legislativa (SIL), la diputa de Morena solo cuenta con estudios de nivel medio superior.

La trayectoria de Olga Leticia Chávez Rojas está vinculada a su actividad política, tanto en Estados Unidos como en México, según la información del Sistema de Información Legislativa.

En este sentido, la diputada de Morena destaca su participación como:

Ayer 25 de junio, durante una acalorada discusión en la Cámara de Diputados, Olga Leticia Chávez Rojas presumió el uso del Chat GPT para leer dictámenes constitucionales.

En el marco de la el dictamen de la lectura del dictamen para la Ley de Investigación e Inteligencia, esta fue la declaración de la diputada en San Lázaro:

“¡Ya basta! ¡Ya basta! Que nos estén diciendo que no leímos las iniciativas y que el dictamen no lo han leído ¡205 páginas tienen el dictamen!, pero si ustedes se dan cuenta, ¿quién es más ignorante? Estos personajes del PRI que no se han actualizado, hasta ahorita no mencionan los avances que ha tenido la ciencia. Nosotros metemos esta iniciativa en una inteligencia artificial y nos pueden adelantar en la mitad del tiempo en el cuarto del tiempo; la inteligencia artificial te lo deduce hasta en 15 minutos”

Olga Leticia Chávez Rojas