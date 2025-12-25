Integrante de la Cámara de Diputados por Morena, la legisladora presentó una iniciativa para despenalizar la muerte asistida, pero, ¿quién es Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez? Te decimos lo que sabemos.

Morena ha presentado otras iniciativas para mantener la dignidad humana en el momento de la muerte, como la iniciativa para tener el derecho a la eutanasia en México y decidir cómo morir .

¿Quién es Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez?

Naty Poob Pijy Jiménez Vázquez es una diputada de Morena de la LXVI Legislatura, electa hasta 2027 por mayoría relativa para el distrito 4 de Oaxaca.

Es de esta manera que Naty Poob Pijy Jiménez Vázquez se describe en sus redes sociales, además de destacar que es presidenta de la comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos en la Cámara de Diputados.

Asimismo, desde septiembre 2025 habría presentado ante la Cámara de Diputados una iniciativa que busca despenalizar la muerte asistida.

¿Qué edad tiene Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez?

Nacida en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, en 1994, Naty Poob Pijy Jiménez Vázquez tiene 31 años.

¿Qué signo zodiacal es Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez?

La fecha de cumpleaños de Naty Poob Pijy Jiménez Vázquez es el 11 de diciembre, por lo que su signo zodiacal es Sagitario.

¿Quién es el esposo de Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez?

En sus redes sociales Naty Poob Pijy Jiménez Vázquez no comparte si tiene pareja, por lo que se desconoce su estado civil o quién es su esposo.

¿Naty Poob Pijy Jiménez Vázquez tiene hijos?

En este tenor, tampoco se tiene información sobre si Naty Poob Pijy Jiménez Vázquez tiene hijos.

¿Qué estudió Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez?

Naty Poob Pijy Jiménez Vázquez sería licenciada en Derecho por la Universidad Mundo Maya, en Oaxaca acorde con el Sistema de Información Legislativa.

Sin embargo, también tendría una especialidad en Alta Dirección de Negocios, sin especificar la institución, además de estudios técnicos en Desarrollo Integral Comunitario por CBTA 192.

¿En qué ha trabajador Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez?

Referente a su trayectoria, Naty Poob Pijy Jiménez Vázquez ha sido docente en Educación Indígena, así como gestora judicial en un despacho jurídico.

Aunque en la función pública se ha desempeñado sólo dentro de Morena, en el que militó desde 2016:

consejera estatal

representante ante el INE

representante ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca

secretaria de Comunicación del Comité Ejecutivo Estatal en Oaxaca

representante del Consejo Local distrital X

coordinadora de operatividad

Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez presentó iniciativa para despenalizar la muerte asistida

En las comisiones de Salud y de Justicia de la Cámara de Diputados se encuentra la iniciativa que reforma la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para despenalizar la muerte asistida de personas enfermas.

Acorde con la exposición de motivos de Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, las personas con un padecimiento que las limita, como necesitar cuidados paliativos o padecen dolor crónico, deberían tener derecho a decidir no prolongar más su sufrimiento.

Ya que la diputada explica, hay instrumentos internacionales que reconocen que las personas pueden tomar dicha decisión, ya que en ocasiones, prolongar la vida puede tener efectos negativos, como ante una muerte solitaria.