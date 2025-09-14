El diputado federal y vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, desmintió una supuesta cancelación de su visa de Estados Unidos, según lo dicho por el el empresario y supuesto analista, Simón Levy.

El 12 de septiembre, Simón Levy publicó en redes un mensaje del ex coordinador de comunicación social de los diputados de Morena y analista político, Salvador Ramírez, quien se disculpó por celebrar el asesinato del activista de extrema derecha, Charlie Kirk.

“Para que aprendas a medir las consecuencias de tus palabras. Para que entiendas que hablar es muy fácil, pero pensar muy difícil. Te lo digo Juan, para que lo entiendas Pedro”, escribió Simón Levy y justo después subió otra publicación con que la que aseguró que Arturo Ávila se quedaría sin visa.

Cabe decir que apenas el 19 de agosto, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) dio a conocer que emitió una ficha roja para lograr la captura de Simón Levy, información que fue confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Arturo Ávila rechaza cancelación de visa de Estados Unidos; señala noticias falas de Simón Levy

Ayer 13 de septiembre, Arturo Ávila rechazó lo dicho por Simón Levy en redes sociales, donde el supuesto analista aseguró que el diputado de Morena no cuenta con visa de Estados Unidos.

“¿Usabas VISA? Ya solo te quedará Mastercard. Y en una de esas, ya ni tarjeta. Te lo dije hace días", escribió en primera instancia Simón Levy en su cuenta de X, comentario al que respondió Arturo Ávila de la siguiente manera:

“Parece que a Simón Levy y compañía se les ha vuelto una costumbre promover noticias falsas. Ahora se inventaron una “supuesta cancelación de visa” Arturo Ávila

“Si tuviera un poquito de información sabría que no hay forma de que yo esté impedido de cruzar a Estados Unidos”, insistió Arturo Ávila.

Sin embargo, pese a que Simón Levy primero dijo que le retirarían la visa a Arturo Ávila, luego cambió de versión y aseguró que el vocero de los diputados de Morena ya no contaba con este documento:

“¿Sabías que Arturo Ávila no tenía visa de turista de sino que tenía residencia permanente y ni siquiera cumple las reglas de residencia en y que además en proceso de naturalizarse americano?“. Arturo Ávila

Arturo Ávila le responde a Simón Levy: “te veo el día que quieras en Estados Unidos”

Posteriormente, Simón Levy retó a una apuesta de 10 mil dólares a Arturo Ávila parar verse en Washington D.C., en Estados Unidos; “te pongo sobre la mesa 10 mil dólares. Nomás que mi dinero es limpio", dijo el supuesto analista.

Y esta fue la respuesta de Arturo Ávila:

“No apuesto porque el pueblo de México no merece apostar recursos que pueden transformar la realidad de miles de mexicanas y mexicanos, te veo el día que quieras en Washington y los 10 mil dólares tuyos y míos te propongo que donemos lo que sea para construir un cetro de salud en San Simón Zahuatlan; en Oaxaca；cueste lo que cueste no limites la apuesta. Te veo en Washington; por cierto yo ya estoy por acá. Consejo( cuídate de laInterpol). Arturo Ávila

Cabe señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado en distintas ocasiones la mala reputación de Simón Levy, quien se ha autodenominado como asesor del gobierno de Estados Unidos, por lo que la mandataria lo calificó como “aspirante a agente de la DEA”.