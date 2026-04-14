El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que Jennifer Krystel Castillo sustituirá a Armando Ramírez como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC).

De acuerdo con la información, Jennifer Krystel Castillo iniciará sus funciones en la AGGC a partir del 1 de mayo, mientras que Armando Ramírez seguirá realizando tareas dentro del SAT.

SAT designa a Jennifer Krystel Castillo como titular de AGGC; sustituirá a Armando Ramírez

A través de un comunicado, el SAT informó este lunes 13 de abril que, a partir del 1 de mayo, Jennifer Krystel Castillo Madrid asumirá la titularidad de la AGGC, en lugar de Armando Ramírez.

SAT designa a Jennifer Krystel Castillo como titular de AGGC (SAT)

La AGGC es la unidad del SAT encargada de fiscalizar y brindar atención especializada a empresas y personas con altos ingresos, operaciones significativas o sectores estratégicos.

¿Quién es Jennifer Krystel Castillo? Nueva titular de la AGGC del SAT

Jennifer Krystel Castillo es licenciada en Derecho por el ITAM, cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación, y es candidata a doctora en Administración Pública

La información señala que Castillo cuenta con estudios en finanzas, auditoría legal y alta dirección empresarial, además de que posee más de 18 años de experiencia en el sector público.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos en: