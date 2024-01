¿Quién es Ernesto Zedillo? El ex presidente de México alborotó al país con su regreso y de paso enojó al presidente AMLO; te contamos un poco de su perfil.

Ayer 24 de enero, Ernesto Zedillo regresó a México para rendir una conferencia magistral en un evento privado organizado por la financiera Actinver.

El ex presidente de México vive actualmente en Estados Unidos , sin embargo, alborotó al país con su regreso y molestó al presidente AMLO, quien le dedicó unas palabras en su conferencia mañanera de hoy 25 de enero.

Y es que Ernesto Zedillo lanzó un mensaje durante su conferencia, pues llamó a proteger la democracia y evitar una regresión democrática que se vive en el mundo.

Además, habría lanzado una indirecta a AMLO al decir que cuando “algún político no entiende algunas cosas y quiere insultar a alguien, le dice neoliberal”.

Pero, ¿quién es Ernesto Zedillo?

¿Quién es Ernesto Zedillo, presidente de México de 1994 al 2000?

Ernesto Zedillo Ponce de León nació en la CDMX el 27 de diciembre de 1951, por lo que actualmente tiene 72 años.

Antes de su paso por la Presidencia de México, Ernesto Zedillo estudió Economía en el Instituto Politécnico Nacional (IPN); posteriormente también obtuvo un doctorado por la Universidad de Yale.

Fue a sus 30 años, en 1971, que ingresó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en 1994 se convirtió en el coordinador de la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio.

Tras el asesinato al priísta Colosio, Ernesto Zedillo pasó a ser el nuevo candidato presidencial del PRI, para luego convertirse en el presidente de México durante el sexenio de 1994-2000.

Tras concluir su mandato, Ernesto Zedillo se convirtió en director de Yale Center for the Stufy of Globalization, y profesor en la Universidad de Yale de las siguientes disciplinas:

Economía y Política Internacionales

Estudios Internacionales y de Área

Estudios Forestales y Ambientales (adjunto)

Ernesto Zedillo contrajo matrimonio con Nilda Patricia Velasco , con quien tuvo cuatro hijos:

Ernesto Zedillo

Emiliano Zedillo

Patricia Zedillo

Rodrigo Zedillo

Ernesto Zedillo (Archivo Cuartocuro)

¿Qué hizo Ernesto Zedillo como presidente de México? Esto fue lo que AMLO le cuestionó

Ernesto Zedillo fue el presidente que logró que la oposición tuviera mayor presencia en las elecciones locales, concluyendo su sexenio con 13 estados gobernados por la actual alianza opositora (PRI-PAN-PRD).

Unos días antes de su regreso a México, el presidente AMLO resaltó algunos de los hechos (negativos) que Ernesto Zedillo realizó al frente del Poder Ejecutivo, y lo cuestionó por:

convertir las deudas privadas en deuda pública del Fobaproa

dañar a los trabajadores al enviar al Congreso una reforma de pensiones donde el jubilado no recibiría ni el 50% de su salario

no aumentar el salario mínimo, sino reducir el poder de compra del salario

desaparecer los trenes de pasajeros

Además, este 25 de enero AMLO recordó que Ernesto Zedillo es un representante de la oligarquía (las minorías) al no haber gobernado para el pueblo sino para los ricos cuando entregó los bienes nacionales a los privados.

“Como no lo van a apoyar si les entregó los bienes del pueblo, de la nación, si los rescató en una crisis, él es un representante de la oligarquía. Si fuese un gobierno democrático no hubiese hecho lo que hizo de convertir las deudas privadas de unos cuantos, en deuda pública, quién piensa y actúa así es un oligarca, un demócrata no”. AMLO