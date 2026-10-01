Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de Felipe Calderón durante el Foro América Libre 2026, donde llamó a los políticos de oposición a “hacer territorio” y retomar el contacto directo con la ciudadanía.

“Nunca lo ha hecho” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Desde la mañanera del 1 de octubre de 2026, la presidenta de México cuestionó la autoridad moral de Felipe Calderón para hablar de democracia y seguridad pública, al recordar tanto las controversias en torno al fraude de 2006 como el papel de Genaro García Luna en su administración.

“Se atreve decir que hay problemas con la delincuencia organizada cuando puso a Genaro García Luna como secretario de Seguridad, es de verdad de no creerse, cómo no le da vergüenza”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En ese sentido, Claudia Sheinbaum sostuvo que las críticas de Felipe Calderón resultan contradictorias frente a esos antecedentes.

Sheinbaum llama hipócrita a Felipe Calderón tras cuestionar la democracia y el combate a la delincuencia

Ante los cuestionamientos de Felipe Calderón sobre la democracia y el combate a la delincuencia en el gobierno actual en el Foro América Libre 2026, Sheinbaum calificó de hipócrita los dichos.

“Cómo que Calderón habla de democracia, no les parece asintomático al menos”, expresó del manara irónica Sheinbaum para luego recordarle al ex presidente “llegas al poder con un fraude electoral y luego hablas de democracia”.

Asimismo, en referencia el combate a la delincuencia, Sheinbaum dijo que le debería dar vergüenza a Calderón cuando Genaro García Luna fue su secretario de Seguridad, mismo que hoy enfrenta a la justicia en los Estados Unidos por proteger a los cárteles de la droga .