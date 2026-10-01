Jasmine Bugarín renunció a su doble nacionalidad desde 2018, anunció Luisa Alcalde.

Durante la mañanera del 1 de octubre, la consejera Jurídica de la Presidencia resaltó que Bugarín inició su trámite desde 2018.

Es decir, decidió renunciar a su nacionalidad estadounidense incluso antes de que iniciara el proceso electoral de 2027.

Asimismo, señaló que Jasmine Bugarín inició este proceso a pesar de que la reforma contra la doble nacionalidad se aplicará a partir de 2028.

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