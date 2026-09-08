La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, rechazó los resultados de PISA 2025 de la OCDE, argumentando que Claudia Sheinbaum ha impulsado políticas educativas a favor de los estudiantes.

Ariadna Montiel también recordó que la SEP implementa acciones de evaluación en los estudiantes.

Ariadna Montiel rechaza resultados de la prueba PISA; habla del trabajo de Sheinbaum por la educación

Desde la conferencia de Morena, Ariadna Montiel fue cuestionada sobre los resultados de la prueba PISA 2025 de la OCDE, en donde México tuvo un descenso en matemáticas y lectura.

Sin embargo, esta misma prueba que muestra el resultado de los 38 países de la OCDE más los países y economías socias, también muestran un aumento en el área de ciencia.

Ante ello, Ariadna Montiel recordó que desde Morena siempre estuvieron en contra de las evaluaciones hechas arbitrariamente. Argumentando que la presidenta de México ha impulsado políticas por la educación en el país.

“Hoy nuestra presidenta [Claudia Sheinbaum] está construyendo más escuelas, generando más matrícula. Este año se está entregando el apoyo general para educación básica, para útiles y uniformes escolares”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena.

Montiel explicó que las acciones de Claudia Sheinbaum fortalecen el sistema educativo, porque tienen el argumento de que “la educación nos hará libres” y por ello el tema tiene prioridad.

“La educación es un tema fundamental para el gobierno de nuestra presidenta. Vamos como proyecto a seguir fortaleciendo la educación, siempre lo dijimos, la educación nos hará libres y para nosotros es fundamental que se fortalezca este tema”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena.

Ariadna Montiel recuerda que así como hay PISA 2025, la SEP también evalúa la educación

La dirigente de Morena explicó que así como existen instrumentos como PISA, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene sus propios mecanismos de evaluación en donde determina cómo va la educación en el país.

Por otra parte, a la perspectiva de Ariadna Montiel, los resultados bajos en evaluaciones son muestra de las secuelas de la pandemia por Covid-19, debido a la educación a distancia de forma improvisada que se dio por un largo tiempo.