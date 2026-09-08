Más de 760 mil estudiantes de 15 años participaron en la evaluación PISA 2025, aplicada en 91 países y economías.

El estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) midió el desempeño en ciencias, lectura y matemáticas.

Los mejores resultados generales correspondieron a las jurisdicciones chinas de:

  1. Pekín
  2. Shanghái
  3. Jiangsu
  4. Zhejiang
  5. Singapur
  6. Estonia
  7. Japón
  8. Corea
  9. Macao (China)
  10. Taipéi Chino
  11. Reino Unido

PISA 2025 registra una caída en matemáticas y retrocesos frente a años anteriores

A nivel de la OCDE, el desempeño educativo mostró un panorama preocupante, con los niveles promedio más bajos registrados hasta ahora en ciencias, lectura y matemáticas.

Por ejemplo, de acuerdo a las gráficas, en matemáticas, el promedio cayó 22 puntos entre 2015 y 2025.

En México, los resultados de PISA 2025 fueron inferiores al promedio de la OCDE en las tres áreas, pues Frente a 2022, matemáticas registró una disminución, mientras que ciencia y lectura se mantuvieron aproximadamente en el mismo nivel.

PISA 2025 revela los resultados para México
PISA 2025 revela los resultados para México (OECD)

La OCDE también señala que, frente a 2015, aumentó la proporción de estudiantes mexicanos con bajo desempeño:

  • 13 puntos porcentuales en matemáticas
  • 8 puntos en lectura
  • En ciencias no hubo un cambio estadísticamente significativo

Los resultados forman parte de PISA 2025, cuyo informe completo fue publicado por la OCDE este 8 de septiembre de 2026.