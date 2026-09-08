Más de 760 mil estudiantes de 15 años participaron en la evaluación PISA 2025, aplicada en 91 países y economías.

El estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) midió el desempeño en ciencias, lectura y matemáticas.

Los mejores resultados generales correspondieron a las jurisdicciones chinas de:

Pekín Shanghái Jiangsu Zhejiang Singapur Estonia Japón Corea Macao (China) Taipéi Chino Reino Unido

PISA 2025 registra una caída en matemáticas y retrocesos frente a años anteriores

A nivel de la OCDE, el desempeño educativo mostró un panorama preocupante, con los niveles promedio más bajos registrados hasta ahora en ciencias, lectura y matemáticas.

Por ejemplo, de acuerdo a las gráficas, en matemáticas, el promedio cayó 22 puntos entre 2015 y 2025.

En México, los resultados de PISA 2025 fueron inferiores al promedio de la OCDE en las tres áreas, pues Frente a 2022, matemáticas registró una disminución, mientras que ciencia y lectura se mantuvieron aproximadamente en el mismo nivel.

PISA 2025 revela los resultados para México (OECD)

La OCDE también señala que, frente a 2015, aumentó la proporción de estudiantes mexicanos con bajo desempeño:

13 puntos porcentuales en matemáticas

8 puntos en lectura

En ciencias no hubo un cambio estadísticamente significativo

Los resultados forman parte de PISA 2025, cuyo informe completo fue publicado por la OCDE este 8 de septiembre de 2026.