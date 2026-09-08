Los resultados del informe del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés), mostraron retroceso en México, España y otros países de Latinoamérica.

Específicamente para México, el informe PISA 2025 de la OCDE detalló que el mayor rezago de los estudiantes de 15 años está en matemáticas, pues apenas el 30% tiene competencias básicas en esta área.

PISA 2025 revela rezago educativo en México, España, Estados Unidos y otros países

La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) informó sobre los resultados de PISA 2025, mostrando rezagos importantes en países como México y España, aunque también Estados Unidos, pero conforme a los países desarrollados.

Según el informe, México y Argentina, por ejemplo, obtuvieron sus peores resultados en 20 años en matemáticas.

Sin embargo, este retroceso en PISA 2025 también está presente en más países de Latinoamérica como Chile y Colombia en algunas áreas.

Asimismo, Brasil presenta estancamiento.

Aunque Estados Unidos también muestra resultados no favorecedores en PISA 2025, esto se presenta mayormente en el área de lectura. Sin embargo, el país aún se mantiene en el promedio de los países desarrollados.

México con mayores dificultades en matemáticas en PISA 2025

Pese a que PISA 2025 informó retroceso en varios países de Latinoamérica, hay datos relevantes en México en los que se tiene que hacer hincapié.

El informe además de determinar que México está rezagado en todas las áreas de la prueba, el mayor se encuentra en matemáticas.

Según los resultados, solo el 30% de los estudiantes de 15 años tiene competencias básicas en matemáticas. Obteniendo 7 puntos menos que en el informe PISA 2022.

Sumado a ello, en lectura también tuvo un retraso de 7 puntos con respecto al informe anterior hecho en 2022. Pero en cambio, en el rubro de ciencia se aumentó 4 puntos, aunque aún está detrás del promedio de los países de la OCDE.

Así fue cómo quedó México en PISA 2025, con respecto al promedio de la OCDE: