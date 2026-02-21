Reportan grave a estudiante que fue apuñalado por otro estudiante con un arma blanca a las afueras de la Escuela Secundaria Diurna Número 324 “Alfonso Caso Andrade” en Tláhuac.

Familiares de Jeremy -de 15 años de edad- mantienen la confianza de que el menor puede salir adelante luego de que el ataque le provocó tres perforaciones en el pulmón.

Estudiante que fue apuñalado a fuera de la Secundaria 324 de Tláhuac continúa grave

Jeremy permanece en terapia intensiva en condición grave pero estable, internado en el Hospital Pediátrico de Legaria en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El informe se da a nueve días de que Jeremy fuera atacado por otro estudiante identificado como Diego Kevin “N” tras una pelea a las afuera de la Secundaria 324 en Tláhuac.

De acuerdo con los reportes médicos, el estudiante tiene tres perforaciones en el pulmón, por lo que familiares del menor permanecen afuera del hospital a la espera de que pueda mejorar su estado de salud.

Por su parte Diego Kevin “N” permanece detenido mientras que establece su situación legal.

Madre de estudiante de la Secundaria 324 en Tláhuac denuncia amenazas contra su hijo

Tras la agresión a Jeremy, se ha aumentado la seguridad fuera de la Secundaria 324 en Tláhuac.

Sin embargo, una madre de otro alumno denunció que estos actos de violencia no son nuevos en la secundaria y es que su hijo habría recibidos amenazas de muerte desde el año pasado.

La mujer señaló que ya denunció el caso ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), pero hasta el momento no hay avances.

Incluso al mostrarle las pruebas de las amenazas que recibía su hijo a las autoridades de la Secundaria 324, estás solo resolvieron mandar al menor a resguardo y terminó el ciclo escolar desde la distancia.

De acuerdo con la información retomada por El Universal, la mujer exige que se investigue todos los casos de los niños para que se acabe la violencia y el bullying en la Secundaria 324.

Cabe recordar que en octubre del 2025, una alumna de la Secundaria 324 fue agredida dentro del plantel, presuntamente por sus compañeras de clase.