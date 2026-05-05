La huelga en Nacional Monte de Piedad continúa y a siete meses, el sindicato de trabajadores rechaza propuesta de arbitraje de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

“En todas las reuniones nos han propuesto que aceptemos el arbitraje. Ya lo sometí a los trabajadores y la respuesta es no”. Sindicato de Nacional Monte de Piedad

La STPS —dirigida por Marath Bolaños— aceptó el arbitraje propuesto por Nacional Monte de Piedad y planteó una ruta para elaborar una propuesta.

La cual aborda la atención a los aspectos conflictivos y que se respete el contrato colectivo, aunque no dio más detalles de la misma.

Huelga Nacional Monte de Piedad: sindicato rechaza propuesta de la STPS

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Monte de Piedad, Arturo Zayún González, declaró que no aceptan la propuesta de arbitraje del SPTS para solucionar la huelga.

Esto debido a que viola su contrato colectivo, por lo cual primero se debe resolver si hubo ilegalidad en la huelga, que fue determinada por un juez.

Trabajadores de Monte de Piedad están en huelga. (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

El secretario explicó a El Sol de México que exigen se respeten las cláusulas del contrato colectivo, ya que son derechos fundamentales que dejó de cumplir Nacional Monte de Piedad.

El sindicato afirma que no se les dio el incremento salarial ni pagaron su ahorro o aguinaldo debido a la huelga, aunado a los contratos de adjudicación directa, lo que está prohibido.

Los trabajadores expresan su molestia; sin embargo, el secretario apunta que, de respetarse el contrato colectivo, abren todas las sucursales mañana mismo.

Por su parte, directivos de Nacional Monte de Piedad reafirmaron su disposición para aceptar la propuesta de la STPS que será sometida a voto directo de los trabajadores.

STPS expresa su preocupación por huelga en Nacional Monte de Piedad

La STPS llamó a concretar solución de la huelga en Monte de Piedad con diálogo, legalidad y democracia, tanto a institución como a trabajadores, ya que todos resultan afectados.

Por lo mismo, la STPS expresó su preocupación por la falta de solución a la huelga Nacional Monte de Piedad tras las 30 mesas trilaterales y múltiples reuniones.

Al respecto, el director Ejecutivo de Capital Humano y Servicios Corporativos de Nacional Monte de Piedad, Aldo Achar, llamó al sindicato a aceptar la propuesta de la STPS.

Ya que, afirma, la huelga que tiene más de siete meses deja en la incertidumbre a Nacional Monte de Piedad y la situación de la empresa una vez termine el conflicto.