Miguel Ángel Miranda es un funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) que se ha desempeñado dentro de Pemex Exploración y Producción. Continúa leyendo para conocer más sobre su trayectoria.

¿Quién es Miguel Ángel Miranda Mendoza?

Miguel Ángel Miranda Mendoza es un funcionario de Pemex que ha ocupado el cargo de subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental en Pemex Exploración y Producción, donde participa en supervisión de seguridad industrial, prevención de accidentes y protección ambiental en operaciones petroleras.

También ha participado en proyectos estratégicos de la empresa y en el consejo de la iniciativa Gas Bienestar, creada para la distribución de gas LP por parte del Estado.

¿Qué edad tiene Miguel Ángel Miranda Mendoza?

Se desconoce cuál es la edad de Miguel Ángel Miranda.

¿Miguel Ángel Miranda Mendoza tiene esposa?

La vida de Miguel Ángel Miranda Mendoza es privada, por lo que no se sabe si tiene esposa o pareja.

¿Qué signo zodiacal es Miguel Ángel Miranda Mendoza?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Miguel Ángel Miranda Mendoza tiene hijos?

Se desconoce si Miranda Mendoza tiene hijos, pues los detalles públicos se centran en su trayectoria.

¿Qué estudió Miguel Ángel Miranda Mendoza?

No hay datos públicos ampliamente confirmados sobre su formación académica, ya que su perfil profesional no cuenta con biografía oficial difundida.

¿En qué ha trabajado Miguel Ángel Miranda Mendoza?

Miguel Ángel Miranda cuenta con una amplia trayectoria en la administración de la vida pública, destacando cargos como: