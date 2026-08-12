El diario The New York Times publicó un reportaje en el que se asegura que Estados Unidos investigó la supuesta presencia de la llamada mafia cubana en el estado de Quintana Roo.

Ante el reportaje, el Gabinete de Seguridad del gobierno de México emitió un comunicado para fijar su postura con respecto a las presuntas operaciones del grupo criminal en el país.

Cabe destacar que en la información difundida por el diario The New York Times, se establece que la mafia cubana mantenía vínculos con Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

Señalan al nieto de Raúl Castro por presuntos vínculos con mafia cubana en Quintana Roo

Gabinete de Seguridad no tiene información sobre la mafia cubana en Quintana Roo

La difusión del reportaje del diario The New York Times sobre la mafia cubana en Quintana Roo, destapó la supuesta presencia de un grupo criminal extranjero operando en el país.

Por lo anterior, el gobierno de México por medio del Gabinete de Seguridad, se pronunció sobre el tema y rechazó que existan evidencias en torno a dicho grupo criminal en territorio nacional.

En su comunicado, el organismo federal sentenció que no se tiene información o pruebas en torno a la supuesta presencia de la mafia cubana en Quintana Roo como se aseguró el diario.

“No se cuenta con información ni pruebas propias respecto de los señalamientos atribuidos en dicha nota periodística” Gabinete de Seguridad

En el mismo sentido, el Gabinete de Seguridad rechazó que existan elementos de prueba en torno a los presuntos vínculos de la organización criminal con funcionarios extranjeros.

Luego de ello, el Gabinete de Seguridad concluyó su posicionamiento al refrendar su compromiso con la cooperación internacional para avanzar en el combate a la delincuencia organizada y el tráfico de personas.

Gabinete de Seguridad se pronuncia sobre la mafia cubana (@GabSeguridadMX/X)

The New York Times afirmó que mafia cubana estaba vinculada al nieto de Raúl Castro

La información del diario The New York Times sobre la mafia cubana en Quintana Roo, establece que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigó a la organización criminal desde el 2009.

El diario refiere que testimonios judiciales permitieron identificar que el grupo criminal mantenía presuntos vínculos con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro.

Al respecto, el reporte señala que el familiar habría aprovechado su influencia en la cúpula de poder en La Habana para facilitar la logística delictiva que incluía estos crímenes:

Robo de embarcaciones en Florida

Tráfico de migrantes cubanos con cobros de hasta 10 mil dólares por persona

Extorsión a familias

Asimismo, se aseguró que introducían a Cuba mercancías de lujo compradas con tarjetas de crédito robadas en suelo estadounidense, entregando supuestos sobornos a cambio de protección e impunidad.

Tras los señalamientos, el gobierno de Cuba emitió un comunicado en el que rechazó los presuntos nexos entre la célula criminal que fue desarticulada en 2020, con algún funcionario o figura cercana.