Tras la crisis por sus vacaciones en Japón, Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, se habría reunido con su papá, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Así lo afirmó Mario Maldonado en su columna en El Universal, donde señaló que, luego de publicar la carta con la que justificó su viaje por el país nipón, fue llamado a Palenque, Chiapas.

Asimismo, aseguró que su viaje podría afectar, no sólo él, sino a sus colaboradores más cercanos, quienes fueron promovidos por López Beltrán para integrarse al gabinete de AMLO y que se mantienen con la actual presidencia.

¿Andrés Manuel López Beltrán fue regañado por su papá? Versión señala intervención de AMLO en crisis

De acuerdo con Mario Maldonado, Andrés Manuel López Beltrán tuvo que viajar a Palenque ante el llamado de su papá, AMLO tras su viaje a Japón.

López Beltrán tuvo que reunirse con su papá por la crisis ante las críticas por su lujoso viaje a Japón, en compañía de Daniel Asaf, aseguró el periodista.

La visita de Andrés Manuel López Beltrán fue, según la versión, para “recibir regaños y consejos de su padre, quien como muchos integrantes del movimiento de la llamada 4T no dio crédito al contenido de la carta”.

“Todo lo hizo mal y su padre, curtido en crisis mediáticos y escándalos que contradicen a menudo su narrativa ideológica, le llamó la atención personalmente” Mario Maldonado

Asimismo, afirmó que AMLO pudo haber aprovechado para recordarle a “Andy” el video que grabaron hace 10 años donde aseguró que no sería “un junior” ni buscaría tener un cargo público.

Andrés Manuel López Beltrán: Hay un antes y después de las vacaciones en Japón, señala Maldonado

La crítica de Mario Maldonado por la crisis tras el viaje de Andrés Manuel López Beltrán a Japón, señala que ya se marcó un antes y un después en su carrera política.

Esto porque, cuando tomó posesión como secretario de Organización de Morena, en septiembre 2024, afirmó que mantendría el legado de la Cuarta Transformación, que incluye la austeridad de los funcionarios.

Sin embargo, pese a su mal desempeño como operador electoral en Durango y Veracruz, decidió tomar unas vacaciones en Japón, donde pasó 10 días en destinos de lujo, en lugar de acudir al Consejo Nacional de Morena.